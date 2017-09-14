Banderlog написав:......... він її бездарно програв. Виграти її проблем не було. Треба було не гратись в комуністичну демократію, а вивозити афганців з сімями в сибір, освоювати мерзлоту.) Чогось в 2 світову чечня для росії проблемою не була, як при єльцині. Проблема в тім що союз насаджував там комуністичну владу, будував школи, лікарні, дороги мости електростанції. Це витрати були не на війну, а на побудову комунізму серед чурок. тил ворога треба знищувати а не розбудовувати.
ти почитай щось окрім надписів на пачках сігарет і етікетках на бутилках
почитай про Римську Імперію, яка окрім окупації несла цівілізацію народам імперії (будували водогони, мости, міста). Сучасному світу цивілізація Стародавнього Риму подарувала римське право, деякі архітектурні форми і рішення (наприклад, арку і купол), кам'яні дороги і безліч інших нововведень (наприклад, колісні водяні млини).
Сначала они железной рукой подавляли всякое сопротивление (и потом тоже). А технические достижения это вообще не о том. В Новое время все колонизаторы тоже "несли цівілізацію" покорённым народам. Начиная с конкистадоров в Ю. Америке и заканчивая британцами в Индии. Только почему-то покорённые народы этого не оценили.
buratinyo написав:К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.
Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.
А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа.
Для кого это "вас"? Для коррупционеров войны? Да. Жопа. Вы все сядете в тюрьму вслед за просроченным предателем
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
buratinyo написав:К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.
Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.
А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа.
Для кого это "вас"? Для коррупционеров войны? Да. Жопа. Вы все сядете в тюрьму вслед за просроченным предателем
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
Вы лично согласны платить в разы бОльшие налоги?
В его сфере налоги лягут на конечного покупателя квартиры Он свой труд дизайнера, архитектора и прораба почасово и в долларах на метре никак не оценивает А вот от вложенных сумм процент кое какой имеет Не больший чем ростовщики, ссуживающие сейчас под залог нуждающимся суммы на та же взятки тцкунам
Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+ про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу... https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...
Бетон написав:.......... Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
Вы лично согласны платить в разы бОльшие налоги?
В его сфере налоги лягут на конечного покупателя квартиры Он свой труд дизайнера, архитектора и прораба почасово и в долларах на метре никак не оценивает А вот от вложенных сумм процент кое какой имеет Не больший чем ростовщики, ссуживающие сейчас под залог нуждающимся суммы на та же взятки тцкунам
Это вряд ли. Или он бессеребреник и истинный строитель коммунизма? В конце концов, неважно за счёт чего у него доход. Хоть %, хоть что ещё. Но доход есть, вот с него и придётся платить существенно больше. Нет, есть, конечно, вариант уклонения от налогов, но это уже другая тема.
detroytred написав:Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+ про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу... https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...
там далі мова іде що "Батя" проявляє вищий EQ чим командири з EQ дошкільної установи
detroytred написав:Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+ про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу... https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...
Он там говорит, что после академии ставят комвзвода максимум на месяц, а обычно на комроты. Это, действительно, так? Или он имеет ввиду высшие военные училища? В советские времена после академии ставили, минимум, на комбата (редко). Обычно выше.
Від бритів: *The Times источник из министерства обороны Великобритании. "Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", - сказал собеседник издания.* (С)
Від президента: *"Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров", – отметил президент...
"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине - я не о других темах, здесь они свободны - любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать"...* (С)
І від Європи (Єврокомісії): *"Как я сказала, любое соглашение, (заключенное) без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации"...* (С) ________________________ Тобто Трамп отримав три півруки)))
А тільки на словах чи справді на ділі йому отак сміливо відповіли, незабаром побачимо. І як Трамп буде продавлювати.