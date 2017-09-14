Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:47

Від бритів:

*The Times источник из министерства обороны Великобритании.

"Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", - сказал собеседник издания.* (С)



Від президента:

*"Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров", – отметил президент...



"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине - я не о других темах, здесь они свободны - любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать"...* (С)



І від Європи (Єврокомісії):

*"Как я сказала, любое соглашение, (заключенное) без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации"...* (С)

________________________

Тобто Трамп отримав три півруки)))



А тільки на словах чи справді на ділі йому отак сміливо відповіли, незабаром побачимо.

І як Трамп буде продавлювати.