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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12631126321263312634>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 26
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
31%
8
Це загроза
15%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:37

  fler написав:............
В голосовалці я обрала "інший варіант".
........

Якщо не таємниця, який "інший варіант"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:49

  prodigy написав:
  Banderlog написав:.........
він її бездарно програв. Виграти її проблем не було. Треба було не гратись в комуністичну демократію, а вивозити афганців з сімями в сибір, освоювати мерзлоту.) Чогось в 2 світову чечня для росії проблемою не була, як при єльцині. Проблема в тім що союз насаджував там комуністичну владу, будував школи, лікарні, дороги мости електростанції. Це витрати були не на війну, а на побудову комунізму серед чурок. :lol: тил ворога треба знищувати а не розбудовувати.


ти почитай щось окрім надписів на пачках сігарет і етікетках на бутилках

почитай про Римську Імперію, яка окрім окупації несла цівілізацію народам імперії (будували водогони, мости, міста). Сучасному світу цивілізація Стародавнього Риму подарувала римське право, деякі архітектурні форми і рішення (наприклад, арку і купол), кам'яні дороги і безліч інших нововведень (наприклад, колісні водяні млини).
Сначала они железной рукой подавляли всякое сопротивление (и потом тоже).
А технические достижения это вообще не о том.
В Новое время все колонизаторы тоже "несли цівілізацію" покорённым народам.
Начиная с конкистадоров в Ю. Америке и заканчивая британцами в Индии. Только почему-то
покорённые народы этого не оценили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:50

  Бетон написав:
  buratinyo написав:К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.

Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.

А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа. :?

Для кого это "вас"?
Для коррупционеров войны?
Да. Жопа. Вы все сядете в тюрьму вслед за просроченным предателем

Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию

Вы лично согласны платить в разы бОльшие налоги?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:59

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  buratinyo написав:К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.

Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.

А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа. :?

Для кого это "вас"?
Для коррупционеров войны?
Да. Жопа. Вы все сядете в тюрьму вслед за просроченным предателем

Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию

Вы лично согласны платить в разы бОльшие налоги?

В его сфере налоги лягут на конечного покупателя квартиры
Он свой труд дизайнера, архитектора и прораба почасово и в долларах на метре никак не оценивает
А вот от вложенных сумм процент кое какой имеет
Не больший чем ростовщики, ссуживающие сейчас под залог нуждающимся суммы на та же взятки тцкунам
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:21

Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+
про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу...
https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y
Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:24

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:..........
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию

Вы лично согласны платить в разы бОльшие налоги?

В его сфере налоги лягут на конечного покупателя квартиры
Он свой труд дизайнера, архитектора и прораба почасово и в долларах на метре никак не оценивает
А вот от вложенных сумм процент кое какой имеет
Не больший чем ростовщики, ссуживающие сейчас под залог нуждающимся суммы на та же взятки тцкунам

Это вряд ли. Или он бессеребреник и истинный строитель коммунизма? :)
В конце концов, неважно за счёт чего у него доход. Хоть %, хоть что ещё. Но доход есть, вот с него и придётся платить существенно больше.
Нет, есть, конечно, вариант уклонения от налогов, но это уже другая тема.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:28

  detroytred написав:Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+
про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу...
https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y
Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...

там далі мова іде що "Батя" проявляє вищий EQ чим командири з EQ дошкільної установи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:47

  detroytred написав:Оце, що вказав Маркус на 1.00.30+
про, коли була заборона на стрільбу...самі висовувались і "провокували" (показав як) стрільбу...
https://m.youtube.com/watch?v=T4lf376F53Y
Це Песікоту треба ознайомитися, коли він голосить...

Он там говорит, что после академии ставят комвзвода максимум на месяц, а обычно на комроты.
Это, действительно, так?
Или он имеет ввиду высшие военные училища?
В советские времена после академии ставили, минимум, на комбата (редко). Обычно выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:47

Прогнозовані півруки

Від бритів:
*The Times источник из министерства обороны Великобритании.
"Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", - сказал собеседник издания.* (С)

Від президента:
*"Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров", – отметил президент...

"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине - я не о других темах, здесь они свободны - любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать"...* (С)

І від Європи (Єврокомісії):
*"Как я сказала, любое соглашение, (заключенное) без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации"...* (С)
________________________
Тобто Трамп отримав три півруки)))

А тільки на словах чи справді на ділі йому отак сміливо відповіли, незабаром побачимо.
І як Трамп буде продавлювати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:51

  ЛАД написав: после академии

Звичайно училище.
Не точно, але наче ж - сухопутне училище зара має назву академія сухопутних військ.
Загугліть.
detroytred
 
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