ніяк. Підожде в сторонці.
Думаю путін однією з умов ставив дати йому час підрівняти лінію фронту
|
|
|
Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:54
Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:01
Обалдєнно Трамп влаштувався.
Може нічого не робити і навіть це буде тиском.
І:
*Трамп не поддержал идею конфискации замороженных активов РФ для закупки американского оружия - Bloomberg...* (С)
І:
*Трамп:
«У нас (с Россией – ред.) завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там»...
Прикольно... еще позавчера никто РФ на Мюнхен не приглашал... от слова совсем... а сегодня уже анонсируют переговоры делегаций...* (С)
Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Славко: хто взяв в Путіна пенсію, той не українець
Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:05
Так а що там гуглити? Ви ж пережили ці всі етапи.
Були вищі училища. Потім на початку 90-х вирішили перейти на загальну систему бакалаврату, назвали інститутами/університетами/академіями, зробили 5 років навчання (пілоти 4 і кілька місяців) , вкинули предмети з переліку «бакалавр» і «магістр» (філософії та інші гуманітарні для технарів, та технічні для гуманітаріїв) . Якість подачі і рівень викладачів ясно що різні від ВВНЗ до ВВНЗ, та і вимогливість теж. Але хто хотів, той міг отримати нормальну вищу освіту. У нас випускники йшли потім в ХАІ на магістра вчитись, там доздавати треба було не критичний перелік.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:13
Не знаю, чи це вже Бетон викладав
🤯❗️*Скоїв суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК*
Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.
💬 "Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомлені Хмельницького обласного ТЦК і СП.
У ТЦК наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.
|