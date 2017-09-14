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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:54
detroytred написав:
Тобто Трамп отримав три півруки)))
А тільки на словах чи справді на ділі йому отак сміливо відповіли, незабаром побачимо.
І як Трамп буде продавлювати.
ніяк. Підожде в сторонці.
Думаю путін однією з умов ставив дати йому час підрівняти лінію фронту
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:01
Banderlog написав: detroytred написав:
Тобто Трамп отримав три півруки)))
А тільки на словах чи справді на ділі йому отак сміливо відповіли, незабаром побачимо.
І як Трамп буде продавлювати.
ніяк. Підожде в сторонці.
Думаю путін однією з умов ставив дати йому час підрівняти лінію фронту
Обалдєнно Трамп влаштувався.
Може нічого не робити і навіть це буде тиском.
І:
*Трамп не поддержал идею конфискации замороженных активов РФ для закупки американского оружия - Bloomberg...* (С)
І:
*Трамп:
«У нас (с Россией – ред.) завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там»...
Прикольно... еще позавчера никто РФ на Мюнхен не приглашал... от слова совсем... а сегодня уже анонсируют переговоры делегаций...* (С)
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:02
Славко: хто взяв в Путіна пенсію, той не українець
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:05
detroytred написав: ЛАД написав:
после академии
Звичайно училище.
Не точно, але наче ж - сухопутне училище зара має назву академія сухопутних військ.
Загугліть.
Так а що там гуглити? Ви ж пережили ці всі етапи.
Були вищі
училища. Потім на початку 90-х вирішили перейти на загальну систему бакалаврату, назвали інститутами/університетами/академіями, зробили 5 років навчання (пілоти 4 і кілька місяців) , вкинули предмети з переліку «бакалавр» і «магістр» (філософії та інші гуманітарні для технарів, та технічні для гуманітаріїв) . Якість подачі і рівень викладачів ясно що різні від ВВНЗ до ВВНЗ, та і вимогливість теж. Але хто хотів, той міг отримати нормальну вищу освіту. У нас випускники йшли потім в ХАІ на магістра вчитись, там доздавати треба було не критичний перелік.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:13
🤯❗️*Скоїв суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК*
Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.
💬 "Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомлені Хмельницького обласного ТЦК і СП.
У ТЦК наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:20
Hotab написав: detroytred написав: ЛАД написав:
после академии
Звичайно училище.
Не точно, але наче ж - сухопутне училище зара має назву академія сухопутних військ.
Загугліть.
Так а що там гуглити? Ви ж пережили ці всі етапи.
Були вищі
училища. Потім на початку 90-х вирішили перейти на загальну систему бакалаврату, назвали інститутами/університетами/академіями, зробили 5 років навчання (пілоти 4 і кілька місяців) , вкинули предмети з переліку «бакалавр» і «магістр» (філософії та інші гуманітарні для технарів, та технічні для гуманітаріїв) . Якість подачі і рівень викладачів ясно що різні від ВВНЗ до ВВНЗ, та і вимогливість теж. Але хто хотів, той міг отримати нормальну вищу освіту. У нас випускники йшли потім в ХАІ на магістра вчитись, там доздавати треба було не критичний перелік.
Так что, училищ
сейчас вообще нет?
Посмотрел в гугле ХВВКІУ. Понравилось:
На початку 90-х років частина навчальних корпусів (наприклад, курсантські гуртожитки) були продані або здані в оренду. У нових корпусах училища по вулиці Динамівській в м. Харкові з 2000 року розташовується Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
По-моему, достаточно, чтобы понимать о подготовке Украины к обороне и, тем более, к войне.
Юристы важнее.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:21
Успіх написав:
🤯❗️*Скоїв суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК*
Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.
💬 "Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомлені Хмельницького обласного ТЦК і СП.
У ТЦК наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.
Нова пошесть після носіїв бацил-елептиків пішли заражені суіцидофагами.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:31
flyman написав: Успіх написав:
🤯❗️*Скоїв суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК*
Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.
💬 "Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", — йдеться у повідомлені Хмельницького обласного ТЦК і СП.
У ТЦК наголошують, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.
Нова пошесть після носіїв бацил-елептиків пішли заражені суіцидофагами.
Та якийсь дурний народ
Народу дають заробляти 190Кгрн/міс, або для родичів 15лямів - а народ пручається і вени собі вскриває
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:42
ЛАД
Так что, училищ сейчас вообще нет?
Інститути/університети/макамедіі
Навіть якщо треба у Василькові відвчити 3 роки техніка літака, то вони при університеті якомусь київському вважаються . Васильківський філіал київського університету який дає середню спеціальну, здається.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 01:50
С голосовалкой,по-моему, поторопились.
Пока что всё слишком мутно и, боюсь, пока и сам Трамп не знает своего плана.
У меня пока что впечатление, что Трамп вообразил себя шерифом на Диком Западе, каким его изображают в вестернах.
Можно было бы смеяться над этим, если бы не было так грустно.
Президент великой страны с огромным ядерным арсеналом в роли шериф на Диком Западе или, наоборот, шериф с Дикого Запада в роли президента великой страны ...
"Сумно, б..."
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