Трамп красава.
Великая нация. Крутой президент, которого американцы выбрали уже дважды.
Рты закройте. Вас американские налогоплательщики кормят и вооружают.
Криворожского выпускника техникума благодарите. Вы этого достойны
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трамп красава.
Великая нация. Крутой президент, которого американцы выбрали уже дважды.
Рты закройте. Вас американские налогоплательщики кормят и вооружают.
Криворожского выпускника техникума благодарите. Вы этого достойны
Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:05
ЛАД
С точностью до наоборот
США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
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