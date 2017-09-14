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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 26
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
31%
8
Це загроза
15%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп красава.
Великая нация. Крутой президент, которого американцы выбрали уже дважды.
Рты закройте. Вас американские налогоплательщики кормят и вооружают.
Криворожского выпускника техникума благодарите. Вы этого достойны
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:05

ЛАД
С точностью до наоборот
США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
fox767676
 
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