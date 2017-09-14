Кох написав:

Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги…Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…Зеленскому, вместо того, чтобы призывать левое немецкое правительство не платить Bürgergeld украинским беженцам (а вместо этого направлять эти деньги прямо в украинский бюджет), обратиться бы к этим беженцам с предложением донатить весь Bürgergeld на ВСУ. Но видимо он прекрасно понимает, что эта идея обречена на провал… Куда как проще где-нибудь в Дюссельдорфе завернувшись в украинский флаг трескать пиво с сосисками на деньги, отобранные у украинского солдата…Но теперь лавочка закрывается. Христианские демократы все эти деньги направят на увеличение оборонных расходов. И будут правы. Пора закрывать этот “аттракцион невиданной щедрости”. Из-за того, что в отличие от всех остальных групп беженцев украинские получают еще и Bürgergeld (наравне с гражданами Германии) среди них самый низкий уровень трудоустройства по сравнению со всеми остальными группами.