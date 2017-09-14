Трамп красава. Великая нация. Крутой президент, которого американцы выбрали уже дважды. Рты закройте. Вас американские налогоплательщики кормят и вооружают. Криворожского выпускника техникума благодарите. Вы этого достойны
ЛАД С точностью до наоборот США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению. Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав. Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это. А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири. Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.
Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги… Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…Зеленскому, вместо того, чтобы призывать левое немецкое правительство не платить Bürgergeld украинским беженцам (а вместо этого направлять эти деньги прямо в украинский бюджет), обратиться бы к этим беженцам с предложением донатить весь Bürgergeld на ВСУ. Но видимо он прекрасно понимает, что эта идея обречена на провал… Куда как проще где-нибудь в Дюссельдорфе завернувшись в украинский флаг трескать пиво с сосисками на деньги, отобранные у украинского солдата… Но теперь лавочка закрывается. Христианские демократы все эти деньги направят на увеличение оборонных расходов. И будут правы. Пора закрывать этот “аттракцион невиданной щедрости”. Из-за того, что в отличие от всех остальных групп беженцев украинские получают еще и Bürgergeld (наравне с гражданами Германии) среди них самый низкий уровень трудоустройства по сравнению со всеми остальными группами.
ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению. Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав. Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это. А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири. Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.
Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
buratinyo написав:путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области.
Какая амерканская компания в своем уме сунется в оккупированные области? Никакой инвестор не согласится рисковать там своими деньгами, сегодня бизнес а завтра "выброс метана отразившегося в лучах Венеры" и все сгорело.
Wirująświatła написав:Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?
Одно другому не противоречит. Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров. Одно из самых тяжелых прозрений последних трех лет войны стало понимание, что пресловутая 5 статья НАТО является такой же фикцией как Будапештский меморандум. Особенно явно в последние месяцы прозрение. Когда самый большой член НАТО глядя на маленькую Данию публично заявляет на хрена Дании такая большая Гренландия. Глядя на большую Канаду член НАТО заявляет почему такая сладкая и независимая. Вообще судя по всему Трамп искренне думает зачем вся эта НАТА. В НАТО (в Румынию несколько раз в неделю залетают боевые безпилотники) и каждый раз испуганный всхлип НАТА этож случайно. Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО. Как показывают взаимоотношения НАТО с Ираном, разве что путин даст координаты какой-то нефтяной цистерны на Чукотке, НАТО решительно поразит эту бочку ракетой, и все будут квиты. А вот так чтобы делать 155-мм снаряды вместо комфортного ширпотреба, это вряд ли, выходить из зоны комфорта, лучше сделка, отдать часть территории Украины или Польши, потому что Октоберфест на носу или рождественская ёлка.
В англоязычной прессе стебались что NATO это Not Actions Talking Only еще лет с десять назад, это у нас его почему то возвеличили до манны небесной
Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги… Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…
Откуда эта цитата? Тут много притянуто за уши. 1. "каждый украинский беженец в Германии ... получает еще и Bürgergeld". Не "ещё", а только это и не все, а только одинокие взрослые. Пары получают меньше и дети тоже. Но это так, мелочи. 2. Если бы они остались в Украине, они работали бы на оборонных заводах и делали бы снаряды для фронта? Нет, они бы получали пособия от Украины в целых 2000 грн как беженцы или сидели бы под обстрелами без работы, непонятно как (за какие средства) выживая. У Украины сегодня не хватает средств, чтобы загрузить полностью даже имеющиеся производственные мощности оборонки. 3. И главное. 6 млрд. евро, вроде, большая цифра, производит впечатление. Но в действительности это не так много. prodigy сегодня приводил цифру (viewtopic.php?p=5824532#p5824532):
європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Если это примерно 2% от европейского ВВП, то добавка 6 млрд. увеличит эту цифру всего до 2,03%. В то время как Трамп требует от них увеличить военные расходы до 5%. За эти 6 млрд. заметно увеличить военное производство не удастся. И я не слышал, что в немецкой оборонке не хватает рабочих рук и из-за этого Германии не удаётся увеличить выпуск оружия. Если говорить конкретно о Германии, то в 2023 их военный бюджет был $68,080 млрд. и составлял 1,57% ВВП. В 2024 бюджет предусматривал на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12% ВВП (https://www.dw.com/ru/germania-v-2024-godu-perevypolnit-normu-nato-po-rashodam-na-oboronu/a-69396222). Добавка 6 млрд. увеличила бы сумму расходов на 6,6% и увеличила бы её до 2,26% ВВП. Тоже, конечно, рост, но далеко не революционный. Так что пусть Мерц не лукавит. Хотя, понимаю, что деньги на дороге не валяются - жаба давит.