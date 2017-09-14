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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12633126341263512636>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 26
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
31%
8
Це загроза
15%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп красава.
Великая нация. Крутой президент, которого американцы выбрали уже дважды.
Рты закройте. Вас американские налогоплательщики кормят и вооружают.
Криворожского выпускника техникума благодарите. Вы этого достойны
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 02:05

ЛАД
С точностью до наоборот
США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:00

Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению.
Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав.
Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это.
А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири.
Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:01

И я как раз об этом
  Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги…
Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…Зеленскому, вместо того, чтобы призывать левое немецкое правительство не платить Bürgergeld украинским беженцам (а вместо этого направлять эти деньги прямо в украинский бюджет), обратиться бы к этим беженцам с предложением донатить весь Bürgergeld на ВСУ. Но видимо он прекрасно понимает, что эта идея обречена на провал… Куда как проще где-нибудь в Дюссельдорфе завернувшись в украинский флаг трескать пиво с сосисками на деньги, отобранные у украинского солдата…
Но теперь лавочка закрывается. Христианские демократы все эти деньги направят на увеличение оборонных расходов. И будут правы. Пора закрывать этот “аттракцион невиданной щедрости”. Из-за того, что в отличие от всех остальных групп беженцев украинские получают еще и Bürgergeld (наравне с гражданами Германии) среди них самый низкий уровень трудоустройства по сравнению со всеми остальными группами.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:10

Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:22

  ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению.
Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав.
Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это.
А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири.
Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.


Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лис,какая мать её за ногу орда, там таджикоузбеков уже %20, которым в аул надо заработанное высылать, а мокши и вогулы передыхают от перепою...
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:44

  buratinyo написав:путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области.


Какая амерканская компания в своем уме сунется в оккупированные области? Никакой инвестор не согласится рисковать там своими деньгами, сегодня бизнес а завтра "выброс метана отразившегося в лучах Венеры" и все сгорело.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:52

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?

Одно другому не противоречит. Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров.
Одно из самых тяжелых прозрений последних трех лет войны стало понимание, что пресловутая 5 статья НАТО является такой же фикцией как Будапештский меморандум. Особенно явно в последние месяцы прозрение. Когда самый большой член НАТО глядя на маленькую Данию публично заявляет на хрена Дании такая большая Гренландия. Глядя на большую Канаду член НАТО заявляет почему такая сладкая и независимая. Вообще судя по всему Трамп искренне думает зачем вся эта НАТА. В НАТО (в Румынию несколько раз в неделю залетают боевые безпилотники) и каждый раз испуганный всхлип НАТА этож случайно. Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО. Как показывают взаимоотношения НАТО с Ираном, разве что путин даст координаты какой-то нефтяной цистерны на Чукотке, НАТО решительно поразит эту бочку ракетой, и все будут квиты.
А вот так чтобы делать 155-мм снаряды вместо комфортного ширпотреба, это вряд ли, выходить из зоны комфорта, лучше сделка, отдать часть территории Украины или Польши, потому что Октоберфест на носу или рождественская ёлка.


В англоязычной прессе стебались что NATO это Not Actions Talking Only еще лет с десять назад, это у нас его почему то возвеличили до манны небесной
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 03:52

  fox767676 написав:И я как раз об этом
  Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги…
Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…

Откуда эта цитата?
Тут много притянуто за уши.
1. "каждый украинский беженец в Германии ... получает еще и Bürgergeld". Не "ещё", а только это и не все, а только одинокие взрослые. Пары получают меньше и дети тоже. Но это так, мелочи.
2. Если бы они остались в Украине, они работали бы на оборонных заводах и делали бы снаряды для фронта? Нет, они бы получали пособия от Украины в целых 2000 грн как беженцы или сидели бы под обстрелами без работы, непонятно как (за какие средства) выживая. У Украины сегодня не хватает средств, чтобы загрузить полностью даже имеющиеся производственные мощности оборонки.
3. И главное. 6 млрд. евро, вроде, большая цифра, производит впечатление. Но в действительности это не так много.
prodigy сегодня приводил цифру (viewtopic.php?p=5824532#p5824532):
європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Если это примерно 2% от европейского ВВП, то добавка 6 млрд. увеличит эту цифру всего до 2,03%. В то время как Трамп требует от них увеличить военные расходы до 5%. За эти 6 млрд. заметно увеличить военное производство не удастся. И я не слышал, что в немецкой оборонке не хватает рабочих рук и из-за этого Германии не удаётся увеличить выпуск оружия.
Если говорить конкретно о Германии, то в 2023 их военный бюджет был $68,080 млрд. и составлял 1,57% ВВП. В 2024 бюджет предусматривал на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12% ВВП (https://www.dw.com/ru/germania-v-2024-godu-perevypolnit-normu-nato-po-rashodam-na-oboronu/a-69396222). Добавка 6 млрд. увеличила бы сумму расходов на 6,6% и увеличила бы её до 2,26% ВВП. Тоже, конечно, рост, но далеко не революционный. Так что пусть Мерц не лукавит. Хотя, понимаю, что деньги на дороге не валяются - жаба давит.
ЛАД
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