fox767676 написав:Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
1. Нет, не из-за кулинарного техникума.
2. Не слышал, что возрождение Китая началось с самокритики с колпаками на площадях при Мао. До сих пор считал, что это произошло уже после его смерти при Дэн Сяопине и без всяких колпаков.