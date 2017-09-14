ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению. .....
Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
1. Нет, не из-за кулинарного техникума. 2. Не слышал, что возрождение Китая началось с самокритики с колпаками на площадях при Мао. До сих пор считал, что это произошло уже после его смерти при Дэн Сяопине и без всяких колпаков.
Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги… Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…
Откуда эта цитата? Тут много притянуто за уши. 1. "каждый украинский беженец в Германии ... получает еще и Bürgergeld". Не "ещё", а только это и не все, а только одинокие взрослые. Пары получают меньше и дети тоже. Но это так, мелочи. 2. Если бы они остались в Украине, они работали бы на оборонных заводах и делали бы снаряды для фронта? Нет, они бы получали пособия от Украины в целых 2000 грн как беженцы или сидели бы под обстрелами без работы, непонятно как (за какие средства) выживая. У Украины сегодня не хватает средств, чтобы загрузить полностью даже имеющиеся производственные мощности оборонки. 3. И главное. 6 млрд. евро, вроде, большая цифра, производит впечатление. Но в действительности это не так много. prodigy сегодня приводил цифру (viewtopic.php?p=5824532#p5824532):
європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Если это примерно 2% от европейского ВВП, то добавка 6 млрд. увеличит эту цифру всего до 2,03%. В то время как Трамп требует от них увеличить военные расходы до 5%. За эти 6 млрд. заметно увеличить военное производство не удастся. И я не слышал, что в немецкой оборонке не хватает рабочих рук и из-за этого Германии не удаётся увеличить выпуск оружия. Если говорить конкретно о Германии, то в 2023 их военный бюджет был $68,080 млрд. и составлял 1,57% ВВП. В 2024 бюджет предусматривал на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12% ВВП (https://www.dw.com/ru/germania-v-2024-godu-perevypolnit-normu-nato-po-rashodam-na-oboronu/a-69396222). Добавка 6 млрд. увеличила бы сумму расходов на 6,6% и увеличила бы её до 2,26% ВВП. Тоже, конечно, рост, но далеко не революционный. Так что пусть Мерц не лукавит. Хотя, понимаю, что деньги на дороге не валяются - жаба давит.
Вы что, вздумали спорить с гражданином Германии Кохом ??? Вы лучше знаете тему компенсаций беженцев, не понаслышке, да ?? Тоже небось баварское сосете завернувшись в флаг?
fox767676 написав:ЛАД С точностью до наоборот США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
Не оказываются. Просто говорят: "Это мелкий вопрос, не стоящий моего внимания. Разберитесь как-нибудь сами". Какая Европа "сдувает пылинки с украинских бегунков"? Существенную поддержку сейчас оказывает разве что Германия. Остальные давно почти всё урезали. В Германии сейчас примерно 1,1 млн наших беженцев. Из них трудоспособного возраста – около 700 тысяч человек, т.е. где-то 400 тыс. стариков и детей. Из 700 тыс. трудоспособного возраста в июле 2024 года было трудоустроено уже 266 тысяч украинцев. 213 тысяч из них платили социальные взносы, 53 тысячи – имели частичную занятость. Это около 38% всех трудоспособных беженцев (https://www.rbc.ua/ukr/news/robotu-nimechchini-vlashtovuyutsya-bilshe-1727691638.html - статья от 30.09.2024). Сейчас, думаю, заметно больше.
fox767676 написав:Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет
В обозримое время не будет. Чтобы Германия стала на уровне 2 рейха надо слишком много времени - "ходить по пустыне 40 лет".
fox767676 написав:............ Вы что, вздумали спорить с гражданином Германии Кохом ??? Вы лучше знаете тему компенсаций беженцев, не понаслышке, да ?? Тоже небось баварское сосете завернувшись в флаг?