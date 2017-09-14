ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению. .....
Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
1. Нет, не из-за кулинарного техникума. 2. Не слышал, что возрождение Китая началось с самокритики с колпаками на площадях при Мао. До сих пор считал, что это произошло уже после его смерти при Дэн Сяопине и без всяких колпаков.
Кох написав:Финансировать закупки оружия Мерц собирается за счет сокращения пособий для тех, кто не работает (прежде всего речь идет о мигрантах и беженцах). Напомню, что только выплата пособий для украинских беженцев обходится немецкой казне в 6 млрд. евро в год. Нетрудно себе представить, сколько оружия можно купить на эти деньги для той же Украины. А ведь это, помимо прочего, заказы для немецкой промышленности, рабочие места, зарплаты, налоги… Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы заметить, что каждый украинский беженец в Германии, который, помимо стандартного беженского пособия, получает еще и Bürgergeld (563 евро или 24435 гривны в месяц), должен понимать, что ровно на эту сумму где-то на передовой солдат ВСУ недополучит патронов, или какая-нибудь ЗРК IRIS-T недополучит ракет. И значит где-то в бою погибнет солдат, который не должен был погибнуть или российская ракета попадет в какой-нибудь дом, поскольку сбить ее было нечем…
Откуда эта цитата? Тут много притянуто за уши. 1. "каждый украинский беженец в Германии ... получает еще и Bürgergeld". Не "ещё", а только это и не все, а только одинокие взрослые. Пары получают меньше и дети тоже. Но это так, мелочи. 2. Если бы они остались в Украине, они работали бы на оборонных заводах и делали бы снаряды для фронта? Нет, они бы получали пособия от Украины в целых 2000 грн как беженцы или сидели бы под обстрелами без работы, непонятно как (за какие средства) выживая. У Украины сегодня не хватает средств, чтобы загрузить полностью даже имеющиеся производственные мощности оборонки. 3. И главное. 6 млрд. евро, вроде, большая цифра, производит впечатление. Но в действительности это не так много. prodigy сегодня приводил цифру (viewtopic.php?p=5824532#p5824532):
європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Если это примерно 2% от европейского ВВП, то добавка 6 млрд. увеличит эту цифру всего до 2,03%. В то время как Трамп требует от них увеличить военные расходы до 5%. За эти 6 млрд. заметно увеличить военное производство не удастся. И я не слышал, что в немецкой оборонке не хватает рабочих рук и из-за этого Германии не удаётся увеличить выпуск оружия. Если говорить конкретно о Германии, то в 2023 их военный бюджет был $68,080 млрд. и составлял 1,57% ВВП. В 2024 бюджет предусматривал на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12% ВВП (https://www.dw.com/ru/germania-v-2024-godu-perevypolnit-normu-nato-po-rashodam-na-oboronu/a-69396222). Добавка 6 млрд. увеличила бы сумму расходов на 6,6% и увеличила бы её до 2,26% ВВП. Тоже, конечно, рост, но далеко не революционный. Так что пусть Мерц не лукавит. Хотя, понимаю, что деньги на дороге не валяются - жаба давит.
Вы что, вздумали спорить с гражданином Германии Кохом ??? Вы лучше знаете тему компенсаций беженцев, не понаслышке, да ?? Тоже небось баварское сосете завернувшись в флаг?
fox767676 написав:ЛАД С точностью до наоборот США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
Не оказываются. Просто говорят: "Это мелкий вопрос, не стоящий моего внимания. Разберитесь как-нибудь сами". Какая Европа "сдувает пылинки с украинских бегунков"? Существенную поддержку сейчас оказывает разве что Германия. Остальные давно почти всё урезали. В Германии сейчас примерно 1,1 млн наших беженцев. Из них трудоспособного возраста – около 700 тысяч человек, т.е. где-то 400 тыс. стариков и детей. Из 700 тыс. трудоспособного возраста в июле 2024 года было трудоустроено уже 266 тысяч украинцев. 213 тысяч из них платили социальные взносы, 53 тысячи – имели частичную занятость. Это около 38% всех трудоспособных беженцев (https://www.rbc.ua/ukr/news/robotu-nimechchini-vlashtovuyutsya-bilshe-1727691638.html - статья от 30.09.2024). Сейчас, думаю, заметно больше.
fox767676 написав:Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет
В обозримое время не будет. Чтобы Германия стала на уровне 2 рейха надо слишком много времени - "ходить по пустыне 40 лет".
fox767676 написав:............ Вы что, вздумали спорить с гражданином Германии Кохом ??? Вы лучше знаете тему компенсаций беженцев, не понаслышке, да ?? Тоже небось баварское сосете завернувшись в флаг?
buratinyo написав:путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области.
Какая амерканская компания в своем уме сунется в оккупированные области? Никакой инвестор не согласится рисковать там своими деньгами, сегодня бизнес а завтра "выброс метана отразившегося в лучах Венеры" и все сгорело.
знаете как укрсоцбанк получил кредиты с окупированных территорий? он слился (точнее продал бизнес) владельцу "Альфа-Банка"
так шо разберутся. за американские деньги сунется какая нибудь "рога и копыта" с санкциями выше головы. Мое мнение сейчас об этом торг, сша каким то образом признает захваченные территории русскими, взамен русские пустят на них американский капитал. С этого капитала русские могут иметь долю и налоги. По факту инвестиции в Украину под русские гарантии, с которых Украина не будет получать ничего или небольшую фин.помощь на пожрать. По сути сначала разорили, потом раздеребанили. Тут могут совпать интересы Украины, рф, США и Европы. Украина и Европа получат мир, США и рф ископаемые.
Вони між собою спілкуються? *Венс сказав, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести сумлінні переговори, залишається "на столі". Як зазначив WSJ, політик зробив цю заяву набагато жорсткішим тоном, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який напередодні розмірковував, що США не будуть відправляти військових в Україну.*
Запускають всі шари і дивляться на реакцію... Точніше: дивляться хто що і більше запропонує. Аукціон... І лот - Україна. Торгашний фарс.