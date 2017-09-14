fox767676 написав:ЛАД С точностью до наоборот США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов
Не оказываются. Просто говорят: "Это мелкий вопрос, не стоящий моего внимания. Разберитесь как-нибудь сами". Какая Европа "сдувает пылинки с украинских бегунков"? Существенную поддержку сейчас оказывает разве что Германия. Остальные давно почти всё урезали. В Германии сейчас примерно 1,1 млн наших беженцев. Из них трудоспособного возраста – около 700 тысяч человек, т.е. где-то 400 тыс. стариков и детей. Из 700 тыс. трудоспособного возраста в июле 2024 года было трудоустроено уже 266 тысяч украинцев. 213 тысяч из них платили социальные взносы, 53 тысячи – имели частичную занятость. Это около 38% всех трудоспособных беженцев (https://www.rbc.ua/ukr/news/robotu-nimechchini-vlashtovuyutsya-bilshe-1727691638.html - статья от 30.09.2024). Сейчас, думаю, заметно больше.
fox767676 написав:Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет
В обозримое время не будет. Чтобы Германия стала на уровне 2 рейха надо слишком много времени - "ходить по пустыне 40 лет".
fox767676 написав:............ Вы что, вздумали спорить с гражданином Германии Кохом ??? Вы лучше знаете тему компенсаций беженцев, не понаслышке, да ?? Тоже небось баварское сосете завернувшись в флаг?
buratinyo написав:путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области.
Какая амерканская компания в своем уме сунется в оккупированные области? Никакой инвестор не согласится рисковать там своими деньгами, сегодня бизнес а завтра "выброс метана отразившегося в лучах Венеры" и все сгорело.
знаете как укрсоцбанк получил кредиты с окупированных территорий? он слился (точнее продал бизнес) владельцу "Альфа-Банка"
так шо разберутся. за американские деньги сунется какая нибудь "рога и копыта" с санкциями выше головы. Мое мнение сейчас об этом торг, сша каким то образом признает захваченные территории русскими, взамен русские пустят на них американский капитал. С этого капитала русские могут иметь долю и налоги. По факту инвестиции в Украину под русские гарантии, с которых Украина не будет получать ничего или небольшую фин.помощь на пожрать. По сути сначала разорили, потом раздеребанили. Тут могут совпать интересы Украины, рф, США и Европы. Украина и Европа получат мир, США и рф ископаемые.
Вони між собою спілкуються? *Венс сказав, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести сумлінні переговори, залишається "на столі". Як зазначив WSJ, політик зробив цю заяву набагато жорсткішим тоном, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який напередодні розмірковував, що США не будуть відправляти військових в Україну.*
Запускають всі шари і дивляться на реакцію... Точніше: дивляться хто що і більше запропонує. Аукціон... І лот - Україна. Торгашний фарс.
Wirująświatła написав: По сути сначала разорили, потом раздеребанили. Тут могут совпать интересы Украины, рф, США и Европы. Украина и Европа получат мир, США и рф ископаемые.
Калькулятори у всіх гравців киплять від розрахунків, спітнілі ручонки чухаються в очікуванні прибутку. Жєсть... І не чути вже пісень про боротьбу зі *світовим лихом*, захист демократичних та європейських цінностей, покарання агресора та порушника світопорядку, "ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно".
У Джека Лондона є гарна повість про джентельменів - "Час не чекає".
*Українська армія має хороші результати на фронті, заявив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку - ваша сила дійсно має значення. Молодці!", - заявив Зеленський. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 14841.html
Wirująświatła написав:ранее я писал что капитализм плохо совмещается с общечеловеческими ценностями. Новая религия говорит "своих грабить нельзя, чужих - пожалуйста". Проблема Украины что с 2014 мы ни для кого не стали "своими". Война была вопросом времени. Эта же теория обьясняет почему путин не напал на Белорусь или Казахстан. Они - свои.
*"Президент Трамп, як ділок і бізнесмен, визнає, що інвестиційні відносини з Україною в довгостроковій перспективі для Сполучених Штатів є набагато більш відчутними, ніж будь-які обіцянки або спільні цінності, які ми могли б мати – навіть якщо вони у нас є", – наводить слова Гегсета CNN. https://www.unian.ua/world/dlya-trampa- ... 14922.html
*Своїми* стають, коли віддають "бабло" в тій чи іншій формі. Раніше. Раніше треба було віддавати Заходу ГТС (да хоч ще й з доплатою від нас) і т.д., якщо вже вирішили йти на Захід. Тобто ще з часів Ющенка та Янека, коли він оголосив євроінтеграцію.
До речі, не здивуюсь, якщо Трамп в якійсь момент перевзується і буде воювати з рфією. Якщо Європа не зажлобиться і запропонує більше...
В Днепропетровской области женщина пытается выгнать из дому сотрудников ТЦК, которые хотели проверить документы у парня 19 лет. Молодой человек успел забежать домой но «оповестителей» это не остановило и они зашли на частную территорию вслед за ним. https://t.me/kindzadza_ua/14221