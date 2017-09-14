Додано: П'ят 14 лют, 2025 04:33

fox767676 написав: ЛАД

С точностью до наоборот

США отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов С точностью до наоборотСША отказываются от роли шерифа Европы, тем более восточной. И большая часть путинских хотелок стамбульского образца будет удовлетворена. Европа не способна это поменять , они потеряли 3 года сдувая пылинки с украинских бегунков, вместо того чтобы их мобилизировать на снарядные заводы, или строительство таких заводов

fox767676 написав: Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет Если не будет Германии на уровне 2 рейха, то не будет и Европы, все орда поглотит, никакая Харрис не спасет

Не оказываются.Просто говорят: "Это мелкий вопрос, не стоящий моего внимания. Разберитесь как-нибудь сами". Какая Европа "сдувает пылинки с украинских бегунков"? Существенную поддержку сейчас оказывает разве что Германия. Остальные давно почти всё урезали.В Германии сейчас примерно 1,1 млн наших беженцев. Из них трудоспособного возраста – около 700 тысяч человек, т.е. где-то 400 тыс. стариков и детей. Из 700 тыс. трудоспособного возраста в июле 2024 года было трудоустроено уже 266 тысяч украинцев. 213 тысяч из них платили социальные взносы, 53 тысячи – имели частичную занятость. Это около 38% всех трудоспособных беженцев (- статья от 30.09.2024). Сейчас, думаю, заметно больше.В обозримое время не будет. Чтобы Германия стала на уровне 2 рейха надо слишком много времени - "ходить по пустыне 40 лет".