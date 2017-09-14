В Днепропетровской области женщина пытается выгнать из дому сотрудников ТЦК, которые хотели проверить документы у парня 19 лет. Молодой человек успел забежать домой но «оповестителей» это не остановило и они зашли на частную территорию вслед за ним. https://t.me/kindzadza_ua/14221
Репетиція дій для новостворюваної ВП ( військової поліції). часи воєнні. часи не спокійні. любий скаже ... законослухняному нічого не загрожує і только тем, кто у нас порой чесно жить не хочет, с теми МИ ВЕДЕМ НЕЗРИМИЙ БОЙ
В Днепропетровской области женщина пытается выгнать из дому сотрудников ТЦК, которые хотели проверить документы у парня 19 лет. Молодой человек успел забежать домой но «оповестителей» это не остановило и они зашли на частную территорию вслед за ним. https://t.me/kindzadza_ua/14221
То *магія цифри* не спрацювала. Матриця дала збій.
"Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих. Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він." https://www.unian.ua/society/kontrakt-z ... 14859.html
*Так красиво министра финансов США не кидал еще никто... )))
Ошибка в коде Порошенко - просто ответ США... в части "спрыгнуть" с передачи активов Недр...
Санкции против Порошенко недействительны, из-за ошибки в ИНН: в санкциях прописано 11 цифр, вместо 10. Чтобы исправить эту ошибку, СНБО должен еще раз собраться и проголосовать за изменение в документе. С санкциями против Жеваго тоже проблемы: ему добавили лишние 17 лет. Он родился в 1974 году, а не, как в санкционных документах - в 1957 году.
Т.е. на Петра ввели санкции... с ошибкой в коде ИНН... и сказали, что снимут если тот даст бабла... точнее не снимут а таки введут через исправление ошибки и дали неделю на подумать...
И это все на глазах у изумленного Трампа которому хотели напарить часть отжатого...* (С) _________________________ Хоча в автора очевидні протиріччя: то надра - міф, то є. Пагано, що ми не маємо інформації про що і чому відбувається.
detroytred написав:До речі, не здивуюсь, якщо Трамп в якійсь момент перевзується і буде воювати з рфією.
Скоріше за все буде, тільки нашими руками, як і до нього воювали "партнери" Всі бояться пу... есклації. А путін бачить що ніхто йому не перешкодить. Бачите як Європа забігала обісцявшись. Нах нікому нічого не потрібно, що є в Україні - метали, кукрудза, олія, поклади, навіть рабсила. усього цього скрізь валом. Всім потрібно послаблення та відволікання расії Україною щоб всі інші могли жити як і раніше. Поки хтось з сильних (точніше спроможніх) не запропоную військову гарантію, або поки Зелеський не погодиться "лягти" під расію політично - буде і далі війна "скільки потрібно" Навіть якщо США не будуть допомогати, то Європа почне, швидко знайде і гроші і зброю де взяти. Менше ніж зараз не буде
На підтвердження думки: навіть м'який Шольц он як героїчно роздухоперився - *Шольц не позволит Трампу! "... что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться"...
Я не позволю!!! Лови негідник півруки!!! Голосить той, який, коли потрібно було діяти - надати Тауруси, блєяв, як вівця. Матриця показує публиці чергову виставу.
*Українська армія має хороші результати на фронті, заявив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку - ваша сила дійсно має значення. Молодці!", - заявив Зеленський. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 14841.html
Это те 1500 -- которые где-то в 23м кончиться должны были?
Ну, подождем пока на географію созреет. Аж прямо интересно что там -- заняли еще одно село на пути к Курску?..
На запитання, чи будуть США посилати допомогу Україні, Трамп відповів, що будуть, «але гроші мають бути забезпечені». Він заявив, що попередня адміністрація «безглуздо» передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей. «Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали. — Ред.), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодились», — сказав Трамп. За словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США. «Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів — це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики», — сказав Трамп.
Wirująświatła написав: По сути сначала разорили, потом раздеребанили. Тут могут совпать интересы Украины, рф, США и Европы. Украина и Европа получат мир, США и рф ископаемые.
Калькулятори у всіх гравців киплять від розрахунків, спітнілі ручонки чухаються в очікуванні прибутку. Жєсть... І не чути вже пісень про боротьбу зі *світовим лихом*, захист демократичних та європейських цінностей, покарання агресора та порушника світопорядку, "ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно".
У Джека Лондона є гарна повість про джентельменів - "Час не чекає".
Про это где-то с конца 23го начали говорить переставать. С весны 24го так вообще не помню от каких-то политиков "первого эшелона" заявлений на эту тему
Песков: Путин и Трамп сначала встретятся в третьей стране Президенты России и США договорились оперативно согласовать и провести встречу в третьей стране. Еще не решено, где именно они встретятся, но среди прочих вариантов рассматривается столица Саудовской Аравии, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он добавил, что у господина Путина есть действующее приглашение посетить США, а у господина Трампа — приглашение посетить Россию.
Представители России, США и Украины проведут завтра встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп.
«У нас завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там», – сказал он.
Помимо этого, он заявил, что хотел бы вернуть Россию в состав G7. По его мнению, исключение Москвы из «Большой семерки» было ошибкой.
«Я сказал: "Что вы делаете? Ребята, вы только и говорите, что о России, а они должны сидеть за столом". Я думаю, Путин был бы рад вернуться [в G7]», — сказал Трамп.
В Москве тем временем приземлился джет Gulfstream C-37B Военно-воздушных сил США с бортовым номером 09-0525, заметило «Агентство». Это не самолет, на котором летит освобожденных российских киберпреступник Александр Винник, которого обменяли на Марка Фогеля. Винник летел через Турцию, а этот самолет делал остановку в Роттердаме. До этого Дональд Трамп анонсировал, что США скоро вернут еще одного заключенного.
Ранее на конференции в Мюнхене ожидали встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Российские официальные лица не приезжали на Мюнхенскую конференцию с 2022 года, отмечает Faridaily.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз.