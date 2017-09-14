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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 26
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
31%
8
Це загроза
15%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:18

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові?
Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання:
- за що/для чого воювали стільки часу?
- для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?

Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:25

США припускають, (https://www.state.gov/secretary-of-stat ... xton-show/) що врегулювання війни в Україні може бути реалізовано у кілька етапів, – держсекретар США Рубіо

▪️Перший етап – припинення вогню;
▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо;
▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру;
▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:25

  Успіх написав:
  detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові?
Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання:
- за що/для чого воювали стільки часу?
- для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?

Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?

Не на це, а
Реакція на трошки інше:
[/quote]
ПАП потужно відповів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:28

  _hunter написав:Ну, подождем пока на географію созреет. Аж прямо интересно что там -- заняли еще одно село на пути к Курску?..


425 полк
В результаті успішних штурмових дій Сил оборони України вдалося звільнити більшу частину селища Піщане, яке відіграє важливу роль в обороні міста Покровськ.
https://mil.in.ua/uk/news/shturmovyky-s ... e_vignette
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:33

полная версия

  Успіх написав:для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:34

  Wirująświatła написав:
США припускають, (https://www.state.gov/secretary-of-stat ... xton-show/) що врегулювання війни в Україні може бути реалізовано у кілька етапів, – держсекретар США Рубіо

▪️Перший етап – припинення вогню;
▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо;
▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру;
▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.

Чєсно. Задрали вони вже цим своїм черговим "Штайнмаєром". Тільки тепер в обгортці від янкі і підкорегованим.

Наші ж чітко заперечують, що гарантії вперед. Гарантії спочатку, а потім все інше.

Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати?
Пересічним же пох оці їх танці..
То для кого оце все?

Тут лише один ключовий посил дійсно значний пролунав від янкі всім --- окрім енергетики, їх ніщо інше не хвилює.
detroytred
 
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