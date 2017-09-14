detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові? Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання: - за що/для чого воювали стільки часу? - для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?
Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
▪️Перший етап – припинення вогню; ▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо; ▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру; ▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові? Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання: - за що/для чого воювали стільки часу? - для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?
Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
Не на це, а Реакція на трошки інше: [/quote] ПАП потужно відповів.
▪️Перший етап – припинення вогню; ▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо; ▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру; ▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
Чєсно. Задрали вони вже цим своїм черговим "Штайнмаєром". Тільки тепер в обгортці від янкі і підкорегованим.
Наші ж чітко заперечують, що гарантії вперед. Гарантії спочатку, а потім все інше.
Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
Тут лише один ключовий посил дійсно значний пролунав від янкі всім --- окрім енергетики, їх ніщо інше не хвилює.