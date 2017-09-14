Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:00

Wirująświatła написав: detroytred написав: Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати?

Пересічним же пох оці їх танці..

То для кого оце все? Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати?Пересічним же пох оці їх танці..То для кого оце все? я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта. я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта.

Скажу своє імхо, бо такого не зустрічав ще в жодному джерелі))Трамп розводить всіх.Разом з Сі. В дві руки.Про Тайвань і АТР вже тиша...І ніяких домовленностей з пу нема.Точніше є пусті голі слова, натяки, обіцянки.Він кине путла ... за нагоди. Папізже.А поки пу в ролі цербера, який гонить європейців в сілки Трампа.І буде гнати, поки ті не здадуться і не приповзуть до нього на колінах.Хитродупі британці, як завжди, ні до чого...А що і як в ході цього процесу стане з Україною... да пох усім.Головне - межі-прапорці не виходу війни за них; енергетика; найгірше - по Дніпру; ну і або пряник загонщику-рфії за рахунок України, або якщо цербер в ході дій зачахне, то його самого підріжуть.Тому ніхто занадто не париться, не квапиться, не напружується.А Трамп і Сі грають в безпрограшну гру. Це вони банкують.По суті це відбувається 3 Світова.І почалася вона з маленької країни...хоча в корені глибинні причини та перерозподіл. Як і 1,2.От тільки гравці роблять усе, щоб вона збройно фізично!!! так і залишилася в межах тільки оцієї одної першої країни. України.А за межами вже в інших формах.