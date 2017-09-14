▪️Перший етап – припинення вогню; ▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо; ▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру; ▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові? Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання: - за що/для чого воювали стільки часу? - для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?
Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
Не на це, а Реакція на трошки інше: [/quote] ПАП потужно відповів.
▪️Перший етап – припинення вогню; ▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо; ▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру; ▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
Чєсно. Задрали вони вже цим своїм черговим "Штайнмаєром". Тільки тепер в обгортці від янкі і підкорегованим.
Наші ж чітко заперечують, що гарантії вперед. Гарантії спочатку, а потім все інше.
Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
Тут лише один ключовий посил дійсно значний пролунав від янкі всім --- окрім енергетики, їх ніщо інше не хвилює.
▪️Перший етап – припинення вогню; ▪️Обговорення територіальних претензій, контролю над озброєнням, мовні та культурні питання тощо; ▪️Коридори допомоги та гарантії, що сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру; ▪️Європа надає для України довготривалі гарантії безпеки.
Чєсно. Задрали вони вже цим своїм черговим "Штайнмаєром". Тільки тепер в обгортці від янкі і підкорегованим.
Наші ж чітко заперечують, що гарантії вперед. Гарантії спочатку, а потім все інше.
Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
Тут лише один ключовий посил дійсно значний пролунав від янкі всім --- окрім енергетики, їх ніщо інше не хвилює.
оце все -- для внутреннего потребителя (изберателей). А на "Пересічним" -- скорее всего и им (Рубіо и КО) пох...
detroytred написав:Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта.
секретарь по пропаганде К., кандидат философских наук из Академии общественных наук при ЦК КПСС, отличался фантастическим невежеством и хамством. Однажды на ученом совете института он позволил себе особенно наглое выступление. «Вот, – сказал он, – я посетил один час лекции профессора Терентьева. Конечно, профессор дело знает, не испугался, когда я пришел, тем не менее в лекции были недостатки: лектор целый час говорил о колючеперых рыбах, а вот о треске, которую мы все любим, не сказал ни слова».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лют, 2025 11:53, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові? Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання: - за що/для чого воювали стільки часу? - для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?
Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
Не на це, а Реакція на трошки інше:
ПАП потужно відповів.[/quote]
Але шикувати/збирати військових в одному місці під відкритим небом і далі нічого не вчить🤦🏻
Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих. Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він."
detroytred написав:Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта.
Скажу своє імхо, бо такого не зустрічав ще в жодному джерелі))
Трамп розводить всіх. Разом з Сі. В дві руки. Про Тайвань і АТР вже тиша...
І ніяких домовленностей з пу нема. Точніше є пусті голі слова, натяки, обіцянки. Він кине путла ... за нагоди. Папізже. А поки пу в ролі цербера, який гонить європейців в сілки Трампа. І буде гнати, поки ті не здадуться і не приповзуть до нього на колінах. Хитродупі британці, як завжди, ні до чого...
А що і як в ході цього процесу стане з Україною... да пох усім. Головне - межі-прапорці не виходу війни за них; енергетика; найгірше - по Дніпру; ну і або пряник загонщику-рфії за рахунок України, або якщо цербер в ході дій зачахне, то його самого підріжуть.
Тому ніхто занадто не париться, не квапиться, не напружується. А Трамп і Сі грають в безпрограшну гру. Це вони банкують.
По суті це відбувається 3 Світова. І почалася вона з маленької країни...хоча в корені глибинні причини та перерозподіл. Як і 1,2. От тільки гравці роблять усе, щоб вона збройно фізично!!! так і залишилася в межах тільки оцієї одної першої країни. України. А за межами вже в інших формах.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 2 разів.