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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:10
yama написав:
https://news.finance.ua/ua/tramp-zayavy ... ty-ukraini
На запитання, чи будуть США посилати допомогу Україні, Трамп відповів, що будуть, «але гроші мають бути забезпечені». Він заявив, що попередня адміністрація «безглуздо» передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.
«Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали. — Ред.), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодились», — сказав Трамп.
За словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США.
«Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів — це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики», — сказав Трамп.
трамп минулого тижня казав про 200 млрд (хоч Зе відповів по 74/76млрд), тепер 350, завтра 450-500
ну сумасшедший, что возмешь(с)
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:25
Wirująświatła написав:
Когда я говорил что надо платить гораздо больше и тцк будут штурмовать желающие
Xenon написав:
Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих.
Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він."
, ЛАД оппонировал, типа а деньги на это есть? в текущей ситуации только деньгами можно решить проблему мобилизации.
Так.
Або можна платити так, як і зараз, але з чітким терміном 1рік!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:28
"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль...
__________________________________
Для ЄС.
А не для США.
Наші намагаються Європі впарити оті міфічні іскопаємі...
Чи показує калькулятор європейців, що можна взяти ці іскопаємі та розрахуватися з США?
Хз. Скоріше ні.
Бо Трампу потрібні 5% на оборону (тобто на закупівлю європейцями зброї в США), закупівля амергазу та пошліни..
Це реально і на довго...
Ніж міфічні копалини.
Развє что ПГХ ... щоб впливати на Європу. І то в зачьот вже поставленої зброї.
___________________________
Аукціоном це називається...
Калькулятори у всіх димлять.
Це і є світовий перерозподіл. Коли в давно поділеному світі починається отакий двіж по новому перерозподілу.
На жаль каталізатором не пощастило стати саме Україні. І скинути цю роль фіг гравці їй дадуть.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 14 лют, 2025 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:31
Бетон
В Харькове десять копов, которые не обучены воевать, пакуют одного «добровольца»
В Польщі будуть «пакувати», чи 214 тисяч справляться? Ти будеш добровольцем, «за Віслу», чи допомагатимеш пакувати?
мне не жаль тебя. так тебе и надо.
Сьогодні на фабриці Рошен По дає пресуху. Тема «Пробачте мене, або що ще мені зробити щоб Бетон мене поважав».
Після неї чергова пресуха Гордона, де він буде намагатись роздобрити Успіха.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 лют, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:34
fox767676 написав: ЛАД написав:
Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению.
Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав.
Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это.
А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири.
Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.
Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
Не зміниться Україна і не признає помилки. Як мінімум Східна. Менталітет не міняється. Я в цьому точно переконаний.
Приклад - Слов'янськ. Пережив захоплення Гіркним, бачив що сталось з Донецьком але в 2019 все-рівно голосував за Бойка. Навіть не криворіжця Зе а за "рускій мір" Бойка!
Маріуполь - аналогічно. Мені взагалі не шкода Маріуполь. Вони голосували за "руський мір" - вони його одержали.
Ось дуже цікаво якби зараз провести в Маріуполі чесний референдум - "куди їм, до РФ чи до України?". А майже впевнений що більшість вибере РФ. Тому що "Расея великая а Украина непонятно что" и "пенсии там побольше конечно".
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:42
Успіх написав:
Або можна платити так, як і зараз, але з чітким терміном 1рік!
а с кого тогда взятки драть?!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:49
detroytred написав:
*Так красиво министра финансов США не кидал еще никто... )))
Ошибка в коде Порошенко - просто ответ США... в части "спрыгнуть" с передачи активов Недр...
Санкции против Порошенко недействительны, из-за ошибки в ИНН: в санкциях прописано 11 цифр, вместо 10.
Чтобы исправить эту ошибку, СНБО должен еще раз собраться и проголосовать за изменение в документе.
С санкциями против Жеваго тоже проблемы: ему добавили лишние 17 лет. Он родился в 1974 году, а не, как в санкционных документах - в 1957 году.
Т.е. на Петра ввели санкции... с ошибкой в коде ИНН... и сказали, что снимут если тот даст бабла... точнее не снимут а таки введут через исправление ошибки и дали неделю на подумать...
И это все на глазах у изумленного Трампа которому хотели напарить часть отжатого...* (С)
Оцінив красу гри!
Вони б так гарно грали на міжнародній арені. А то щось красота гри проявляється тільки в моченні своїх співвітчизників.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:49
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Або можна платити так, як і зараз, але з чітким терміном 1рік!
а с кого тогда взятки драть?!
Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
Але і сзчешників було б в рази менше, а не такі масштабні цифри 200К? 300к?
Те саме і з "доглядами за котами/кицями" було б менше, так як документи оформляються не 1місяць... то вже би більшість, мабуть, "дотерпіла" б до року часу/чіткого терміну!
А так... - все не так
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:58
Успіх написав:
Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь. Кому то бы понравилось и он остался на 2й год. не всем же в зсу плохо как было тебе? таким образом система сама себя балансировала, а пожизненное заключение разрушит любой баланс, зачем нужны деньги, если воспользоваться их благами ты не можешь?
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