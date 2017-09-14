RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12637126381263912640

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.5 5 29
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
31%
9
Це загроза
14%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
10%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03

Але чомусь таку просту формулу за 3р. не запустили?

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь. Кому то бы понравилось и он остался на 2й год. не всем же в зсу плохо как было тебе? таким образом система сама себя балансировала, а пожизненное заключение разрушит любой баланс, зачем нужны деньги, если воспользоваться их благами ты не можешь?

Так.
Але в першу чергу - ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
В другу - більші гроші!

А разом - ідеальний варіант!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7584
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:20

  hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:21

  hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)

Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. :D
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.

По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6108
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12637126381263912640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 85884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 259929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 905816
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.