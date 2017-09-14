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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь. Кому то бы понравилось и он остался на 2й год. не всем же в зсу плохо как было тебе? таким образом система сама себя балансировала, а пожизненное заключение разрушит любой баланс, зачем нужны деньги, если воспользоваться их благами ты не можешь?
Так.
Але в першу чергу - ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
В другу - більші гроші!
А разом - ідеальний варіант!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:20
hxbbgaf написав:
До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:21
hxbbgaf написав:
Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни.
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
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