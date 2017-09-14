Успіх написав:Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь. Кому то бы понравилось и он остался на 2й год. не всем же в зсу плохо как было тебе? таким образом система сама себя балансировала, а пожизненное заключение разрушит любой баланс, зачем нужны деньги, если воспользоваться их благами ты не можешь?
Так. Але в першу чергу - ЧІТКІ ТЕРМІНИ! В другу - більші гроші!
hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди. Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові? Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання: - за що/для чого воювали стільки часу? - для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?
Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?
detroytred написав:Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати? Пересічним же пох оці їх танці.. То для кого оце все?
я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта.
Скажу своє імхо, бо такого не зустрічав ще в жодному джерелі))
Трамп розводить всіх. Разом з Сі. В дві руки. Про Тайвань і АТР вже тиша...
І ніяких домовленностей з пу нема. Точніше є пусті голі слова, натяки, обіцянки. Він кине путла ... за нагоди. Папізже. А поки пу в ролі цербера, який гонить європейців в сілки Трампа. І буде гнати, поки ті не здадуться і не приповзуть до нього на колінах. Хитродупі британці, як завжди, ні до чого...
А що і як в ході цього процесу стане з Україною... да пох усім. Головне - межі-прапорці не виходу війни за них; енергетика; найгірше - по Дніпру; ну і або пряник загонщику-рфії за рахунок України, або якщо цербер в ході дій зачахне, то його самого підріжуть.
Тому ніхто занадто не париться, не квапиться, не напружується. А Трамп і Сі грають в безпрограшну гру. Це вони банкують.
По суті це відбувається 3 Світова. І почалася вона з маленької країни...хоча в корені глибинні причини та перерозподіл. Як і 1,2. От тільки гравці роблять усе, щоб вона збройно фізично!!! так і залишилася в межах тільки оцієї одної першої країни. України. А за межами вже в інших формах.
Демура Шелесту сказав приблизно так: ковбой Трамп стріляє 20 патронів в різні сторони з револьверів, якщо кудись попав то іде робити діл
ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению. Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав. Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это. А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири. Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.
Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?
Не зміниться Україна і не признає помилки. Як мінімум Східна. Менталітет не міняється. Я в цьому точно переконаний. Приклад - Слов'янськ. Пережив захоплення Гіркним, бачив що сталось з Донецьком але в 2019 все-рівно голосував за Бойка. Навіть не криворіжця Зе а за "рускій мір" Бойка! Маріуполь - аналогічно. Мені взагалі не шкода Маріуполь. Вони голосували за "руський мір" - вони його одержали. Ось дуже цікаво якби зараз провести в Маріуполі чесний референдум - "куди їм, до РФ чи до України?". А майже впевнений що більшість вибере РФ. Тому що "Расея великая а Украина непонятно что" и "пенсии там побольше конечно".
Славко Броварьский саме це і каже про "народ Донбаса", і що "Путін подав його на лопаті"
hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди. Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
А для чого?)) Для чого в першу чергу брати поліціянтів і "колишніх" військових, якщо можна було(та й так і зробили) висмикнути з цивільного життя обмежено придатних Успіхів, відлучивши їх від хворих дружин і малих дітей на необмежений термін!