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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126381263912640126411264212643>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 30
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
10
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
10%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03

Але чомусь таку просту формулу за 3р. не запустили?

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та ухилянтів і при таких "розклАдах" вистачить на всіх
думаю нет. каждый ухылянт бы подумал а почему нет? срублю капусту по легкому и через год заживу как царь. Кому то бы понравилось и он остался на 2й год. не всем же в зсу плохо как было тебе? таким образом система сама себя балансировала, а пожизненное заключение разрушит любой баланс, зачем нужны деньги, если воспользоваться их благами ты не можешь?

Так.
Але в першу чергу - ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
В другу - більші гроші!

А разом - ідеальний варіант!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:20

  hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:21

  hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)

Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. :D
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.

По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:48

  Успіх написав:
  detroytred написав:Матриця показує публиці чергову виставу.
Мені цікаво, як на таку виставу зараз реагують військові?
Тобто, постають звичайні, але дуже гіркі питання:
- за що/для чого воювали стільки часу?
- для чого було знищувати стільки людей і залишати сиротами стільки дітей?

Може нам Бандерлог, чи Бобюа(давно його не було) пояснять/розкажуть нам настрої військових?

"підійти до джеркала" слабо?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:51

отакої...

цікаво, бюргери будуь чіплятися за відлітаючі шассі літаків ?

🤯Віце-президент США Венс на Мюнхенській конференції може оголосити про масове виведення американських військ з Європи, - Bild
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:55

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Блін, наче дорослі ж. Ще й при таких посадах. Ну на куя товкти воду в ступі і оці вистави влаштовувати?
Пересічним же пох оці їх танці..
То для кого оце все?
я вчера конечно спорил с фриз, но всеобщая деградация - на лицо. Ната не хочет жертв, США не хочет Украину в нату и финансировать войну. Все стороны можно попробовать заинтересовать деньгами. Если не получится придётся отыграть на домайданный 2013. 2 реальных варианта.

Скажу своє імхо, бо такого не зустрічав ще в жодному джерелі))

Трамп розводить всіх.
Разом з Сі. В дві руки.
Про Тайвань і АТР вже тиша...

І ніяких домовленностей з пу нема.
Точніше є пусті голі слова, натяки, обіцянки.
Він кине путла ... за нагоди. Папізже.
А поки пу в ролі цербера, який гонить європейців в сілки Трампа.
І буде гнати, поки ті не здадуться і не приповзуть до нього на колінах.
Хитродупі британці, як завжди, ні до чого...

А що і як в ході цього процесу стане з Україною... да пох усім.
Головне - межі-прапорці не виходу війни за них; енергетика; найгірше - по Дніпру; ну і або пряник загонщику-рфії за рахунок України, або якщо цербер в ході дій зачахне, то його самого підріжуть.

Тому ніхто занадто не париться, не квапиться, не напружується.
А Трамп і Сі грають в безпрограшну гру. Це вони банкують.

По суті це відбувається 3 Світова.
І почалася вона з маленької країни...хоча в корені глибинні причини та перерозподіл. Як і 1,2.
От тільки гравці роблять усе, щоб вона збройно фізично!!! так і залишилася в межах тільки оцієї одної першої країни. України.
А за межами вже в інших формах.

Демура Шелесту сказав приблизно так: ковбой Трамп стріляє 20 патронів в різні сторони з револьверів, якщо кудись попав то іде робити діл
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:00

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Когда-то давно, по-моему, в 2023 Комаровский в интервью Гордону говорил о том, что у нас из-за войны психологическая помощь требуется почти всему населению.
Читая форум, особенно последние 2 дня, похоже, что он был прав.
Да, пока радостного мало. Но, во-первых, пока ещё ничего не определено, а, во-вторых, если даже всё сложится по худшему варианту, Украина много пережила, переживёт и это.
А тут уже многие, похоже, готовы совершить коллективное харакири.
Жизнь продолжается. Ух какая она есть. И какая она будет, зависит, в частности, и от нас.


Это вы на криворожский кулинарный техникум обиделись. Слабо у вас с самокритикой . Знаете как в Китае прорабатывали при мао - одевали колпаки на оппортунистов и заставляли заниматься самокритикой на площадях. Вот с этого и началось возрождение. Неужели и Украине придется через это проходить, если люди сами не способны свои ошибки признать которые усугубили катастрофу ?

Не зміниться Україна і не признає помилки. Як мінімум Східна. Менталітет не міняється. Я в цьому точно переконаний.
Приклад - Слов'янськ. Пережив захоплення Гіркним, бачив що сталось з Донецьком але в 2019 все-рівно голосував за Бойка. Навіть не криворіжця Зе а за "рускій мір" Бойка!
Маріуполь - аналогічно. Мені взагалі не шкода Маріуполь. Вони голосували за "руський мір" - вони його одержали.
Ось дуже цікаво якби зараз провести в Маріуполі чесний референдум - "куди їм, до РФ чи до України?". А майже впевнений що більшість вибере РФ. Тому що "Расея великая а Украина непонятно что" и "пенсии там побольше конечно". :D

Славко Броварьский саме це і каже про "народ Донбаса", і що "Путін подав його на лопаті"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:03

  Xenon написав:отакої...

цікаво, бюргери будуь чіплятися за відлітаючі шассі літаків ?

🤯Віце-президент США Венс на Мюнхенській конференції може оголосити про масове виведення американських військ з Європи, - Bild

Опять 25. Чому усі вважаєте що бюргерам щось загрожує? Ну вбили людям в голови цей штамп і все, не виб'єш його.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viyna-rosiji-i-nato-stoltenberg-ne-bachit-zagrozi-napadu-na-krajini-alyansu-novini-ukrajini-50390821.html
«Світ став небезпечнішим, але НАТО стало сильнішим із більшими силами та збільшенням фінансування оборони. Наразі ми не бачимо жодних загроз для союзників НАТО», — сказав Столтенберг під час брифінгу.

Відкрито сказав: "жодних загроз немає". Але ні, усі українці бачать якісь загрози бюргерам. Просто напевне "хочуть бачити".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:05

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.

хто не наївся, то хоч налижеться
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:09

Як так?©

  andrijk777 написав:
  hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)

Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. :D
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.

По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
А для чого?))
Для чого в першу чергу брати поліціянтів і "колишніх" військових, якщо можна було(та й так і зробили) висмикнути з цивільного життя обмежено придатних Успіхів, відлучивши їх від хворих дружин і малих дітей на необмежений термін!


Ну як, плять, так???
Як так?©

Чим думали, коли таке робили?
А головне - майже ТРИ РОКИ пройшло, а вони і далі продовжують СИЛОЮ висмикувати хворих людей з сімей, де малі діти і подекуди ще й хворі дружини!
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