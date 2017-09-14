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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:10
fler написав:
Максимум може бути рпв (lapay, ви ще тут?
).
lapay заблокований безстроково, а перед тим діставав бани за ідею рпв.
Зараз після осннього плану перемоги від зе обговорюють план миру-рпв від тра, але по і того не буде насправді.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:16
Нашли кого вспоминать
Ваш лапай- хапай писал про байденовское рпв
Забанили его за хронический до..
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fox767676
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:16
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський
Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:17
detroytred написав:
частину селища Піщане
шкода що ми не здатні на більше
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:24
Через 2 недели что-то прояснится
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fox767676
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:26
Успіх написав: andrijk777 написав: hxbbgaf написав:
Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни.
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди
.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
А для чого?))
Для чого в першу чергу брати поліціянтів і "колишніх" військових, якщо можна було(та й так і зробили) висмикнути з цивільного життя обмежено придатних Успіхів, відлучивши їх від хворих дружин і малих дітей на необмежений термін!
Ну як, плять, так???
Як так?©Чим думали, коли таке робили?
А головне - майже ТРИ РОКИ пройшло, а вони і далі продовжують СИЛОЮ висмикувати хворих людей з сімей, де малі діти і подекуди ще й хворі дружини!
Тим самим місцем, що і на виборах 2019.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:31
Wirująświatła написав: Xenon написав:
Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих.
Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він."
Когда я говорил что надо платить гораздо больше и тцк будут штурмовать желающие, ЛАД оппонировал, типа а деньги на это есть? в текущей ситуации только деньгами можно решить проблему мобилизации.
Этот вопрос остаётся.
Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
Если ввести такие выплаты для всех, воюющих на передовой, то пусть их даже всего 200 тыс., каждому по 1 млн. это 200 млрд. в год дополнительных расходов. При том, что "В 2025 году будет направлено 26,3% ВВП страны на безопасность и оборону, ведь это ключевой приоритет: расходы возрастут до 2,23 трлн грн".
Насчёт "Практично всі точки входу перевантажені" хотелось бы увидеть результаты в цифрах. В ТЦК большие очереди уже давно из-за того, что все инвалиды и непридатни должны повторно пройти ВЛК. Так что "перевантажені", возможно, не из-за 18-24. Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:37
Xenon написав:
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський
Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.
а можна розтлумачити
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:38
fox767676 написав:
Через 2 недели что-то прояснится
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Истерики Зеленского
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Весняне загострення. Треба пересидіти.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:40
flyman написав: Xenon написав:
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський
Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.
а можна розтлумачити
Слова Зеленського розтлумачувати ніхто не вміє.
Тільки він сам знає значення своїх слів. Он актер, он так видит.
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