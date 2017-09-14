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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 30
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
10
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
10%
3
Інший варіант (напишіть у коментарях)
7%
2
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:10

  fler написав: Максимум може бути рпв (lapay, ви ще тут? :wink: ).

lapay заблокований безстроково, а перед тим діставав бани за ідею рпв.
Зараз після осннього плану перемоги від зе обговорюють план миру-рпв від тра, але по і того не буде насправді.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:16

Нашли кого вспоминать
Ваш лапай- хапай писал про байденовское рпв
Забанили его за хронический до..
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:16

Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський

Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:частину селища Піщане
шкода що ми не здатні на більше :(
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через 2 недели что-то прояснится
Хотелки путина
Истерики Зеленского
Брейншторминг Трампа
Шок Европы
Китай склонит чашу весов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:26

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:
  hxbbgaf написав: Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)

Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. :D
Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди.
Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.

По інших пунктах відповідь приблизно така сама.
А для чого?))
Для чого в першу чергу брати поліціянтів і "колишніх" військових, якщо можна було(та й так і зробили) висмикнути з цивільного життя обмежено придатних Успіхів, відлучивши їх від хворих дружин і малих дітей на необмежений термін!


Ну як, плять, так???
Як так?©

Чим думали, коли таке робили?
А головне - майже ТРИ РОКИ пройшло, а вони і далі продовжують СИЛОЮ висмикувати хворих людей з сімей, де малі діти і подекуди ще й хворі дружини!

Тим самим місцем, що і на виборах 2019.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:31

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих.
Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він."

Когда я говорил что надо платить гораздо больше и тцк будут штурмовать желающие, ЛАД оппонировал, типа а деньги на это есть? в текущей ситуации только деньгами можно решить проблему мобилизации.
Этот вопрос остаётся.
Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
Если ввести такие выплаты для всех, воюющих на передовой, то пусть их даже всего 200 тыс., каждому по 1 млн. это 200 млрд. в год дополнительных расходов. При том, что "В 2025 году будет направлено 26,3% ВВП страны на безопасность и оборону, ведь это ключевой приоритет: расходы возрастут до 2,23 трлн грн".
Насчёт "Практично всі точки входу перевантажені" хотелось бы увидеть результаты в цифрах. В ТЦК большие очереди уже давно из-за того, что все инвалиды и непридатни должны повторно пройти ВЛК. Так что "перевантажені", возможно, не из-за 18-24. Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:37

  Xenon написав:
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський

Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.

а можна розтлумачити
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:38

  fox767676 написав:Через 2 недели что-то прояснится
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Истерики Зеленского
Брейншторминг Трампа
Шок Европы
Китай склонит чашу весов

Весняне загострення. Треба пересидіти.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:40

  flyman написав:
  Xenon написав:
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський

Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.

а можна розтлумачити

Слова Зеленського розтлумачувати ніхто не вміє. :D Тільки він сам знає значення своїх слів. :D
Он актер, он так видит.
andrijk777
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