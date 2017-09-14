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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:48
ПреЗЕдент постійно знижує вимоги. Вже і миротворці не потрібні, достатньо тільки зброї.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:48
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
мобилизация ещё минимум полгода после прекращения огня. безработные но очень патриотичных Воуки типа абырвалга в приоритете, менять заморенных за 3 года успихов
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fox767676
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:52
fox767676 написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
До того ж, вважаю це неправильною ситуацією, коли така велика частина мобілізованиих - це люди з проблемами зі здоров ям, а здорові і ті, що служили в армії, гуляють у тилу, так нам цю війну буде важко виграти. Пропоную почати
ви не помітили, що починати вже пізно? Війна йде до завершення.
мобилизация ещё минимум полгода после прекращения огня. безработные но очень патриотичных Воуки типа абырвалга в приоритете, менять заморенных за 3 года успихов
дивлячись на яких умовах припинення. Якщо скорочення армії до 200 тисяч і без обстрілів то іще й битись будуть щоб лишитись.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:57
flyman написав: Xenon написав:
Миротворчий контингент може бути виключно з українців, але за певного оснащення — Зеленський
Питання в озброєнні. Тобто якщо у нас 150-160 літаків F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чого нам команди США чи європейські. Якщо питання в громадянстві — воно не стоїть. Сполучені Штати потрібні як союзник— заявив президент.
а можна розтлумачити
Ну это типа "до останньойи вэрбы", но 2.0 -- Пэрэмога -- объявляется, РПВ -- подписывается, ВП не отменяется, деньги продолжают приходить.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:57
andrijk777 написав:
.........
Ось дуже цікаво якби зараз провести в Маріуполі чесний референдум - "куди їм, до РФ чи до України?". А майже впевнений що більшість вибере РФ. Тому що "Расея великая а Украина непонятно что" и "пенсии там побольше конечно".
Читая наш форум (и не только) точно проголосуют за РФ.
А как же - "там" призывают добровольно по контракту с большими выплатами и чёткими сроками, а в Украине людей насильно загоняют в армию бессрочно и ради этого их чуть ли не поголовно "держат вподвалах ТЦК", избивают и порой даже убивают. Законы в РФ ужесточают, так в Украине их и вовсе не соблюдают, даже Конституцию. Украинцы спят и видят, как бы сбежать за границу. Когда до сих пор находятся люди, которые всех русскоговорящих украинцев записывают во "внутренних оккупантов". Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу. Ну и, само собой, "пенсии и зарплаты там повыше".
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:05
Дюрі-бачі написав:
ПреЗЕдент постійно знижує вимоги. Вже і миротворці не потрібні, достатньо тільки зброї.
Кажуть, що вже про все домовились без Зеленського. Не знаю наскільки правда.
Якщо це так то Зеленському цілком логічно відкинути свої минулі неадекватні(по-моєму) вимоги.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:15
ЛАД написав:
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze
воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 14 лют, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:16
Дюрі-бачі написав:
ПреЗЕдент постійно знижує вимоги. Вже і миротворці не потрібні, достатньо тільки зброї.
Явление задокументированно еще в древней летописи -- "зелен виноград"...
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:17
Славко ЛАДу:
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:27
freeze написав:
Кстати на сайте РНБО указано в решении, ... С точки зрения рукожопости и юриспруденции надо ли опять созывать РНБО, чтобы внести изменения или и так сойдет?
Дуже нагадує сумнозвісні суди "трійок" часів радянської окупації.
Сам призначив РНБО, яке без суда вирішило так, як було замовлено, а потім, фактично, і сам же затвердив своє замовлення!
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