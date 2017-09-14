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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:35
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze
воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
Комусь чешеться жити в Донецько-Криворізькій Радянській Республіці під "міцною рукою"
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:49
V2 написав: freeze написав:
Кстати на сайте РНБО указано в решении, ... С точки зрения рукожопости и юриспруденции надо ли опять созывать РНБО, чтобы внести изменения или и так сойдет?
Дуже нагадує сумнозвісні суди "трійок" часів радянської окупації.
Сам призначив РНБО, яке без суда вирішило так, як було замовлено, а потім, фактично, і сам же затвердив своє замовлення!
А еще пару месяцев назад меня убеждали "нет никаких признаков диктатуры"...
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:59
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze
воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"?
Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:01
ЛАД написав:
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте .
я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу.
Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:21
flyman написав:
Славко ЛАДу:
[youtube]JNsooiaCPj4[/youtube.
Если вы лично воевали
не за
6:14
те щоби повернути Донбас і його не
добитих ватніків в голоси проти України
.... Ні ми воювали за те щоб їх стало
якомо менше а територій населених ними
загалом не стало я скажу що коли в мене
серце розривається за херсонщину Я
розумію що всіх Там уже купили що
херсонщина нам потрібна без херсонців
, тогда надо было отдать Донбасс ещё в 2014 и не было бы никакой войны. А сегодня надо отдать Донбасс и Херсонщину. И никаких территориальных проблем. Что ещё лично вам не нужно?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 14 лют, 2025 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:24
Banderlog написав: ЛАД написав:
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze
"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте .
я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу.
Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.
Если б только с мукачевского.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:30
ЛАД
Ви прагнете подивитися в очі тим божевільним бабам та синякам, що цілували руки "моторолам" та "гіркіним", коли трикольорні защітнічкі привезли хм підвищені пенсії?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:31
ЛАД написав:
Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:42
барабашов написав:ЛАД
Ви прагнете подивитися в очі тим божевільним бабам та синякам, що цілували руки "моторолам" та "гіркіним", коли трикольорні защітнічкі привезли хм підвищені пенсії?
Нет.
Но и многим здесь тоже.
И не все там "целуют руки".
И здесь не все защищают/готовы защищать Украину (не на словах и не с дивана).
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:45
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze
воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"?
Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?
А тоді не потрібно мене лапати на вулиці і запихати в бусік.
Хай Одеса, Кривий Ріг і ваш Харків лізе в бусік раз їм "известно, за кого им "треба голосувати"" і нехай ще Зе з собою прихватять.
Так зрозуміло?
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