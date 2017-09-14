Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:03

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты? Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты? у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60? у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?

Я бы не преувеличивал проблему.Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих.Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад.Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики.В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить. А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях.Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.