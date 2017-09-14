RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12642126431264412645>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:54

  Banderlog написав: я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу.
Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.

З самого початку(1990) було 2 абсолютно різних України. Львів і Донецьк - це зовсім інший менталітет, інша культура, інші ідеї, інші цілі.
З часом(років так через 50) це б згладилось, але не дочекались. Ворог(для декого не зовсім ворог) напав раніше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.

Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.

А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"?
Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?


ну як завжди, все перевернуте з ніг на голову. хоча по іншому і бути не могло. :) думаю, що і andrijk777 і багатьом іншим глибоко побую кого там вибирають одесити (ну наскільки це взагалі можливо, все в одній державі живемо і це має який не який вплив на всіх), він лише вказав причинно - наслідковий звязок, в т.ч. результаті якого шановному freeze в його поважному віці довелося опинитися в окопах. але ви ж, як вкотре зробили вигляд, що не зрозуміли про шо мова і перевернули все по своєму.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:58

Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський :lol:

Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".

Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати. :lol:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498318/

25 лямів населення, включно з ділахами, песами і чинушами, а вона армію буде створювати у 1,5 лями :lol:

шо воно меле, на чому так потужно сидить? :shock:
jump
 
Повідомлень: 4571
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:00

  jump написав:Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський :lol:

Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".

Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати. :lol:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498318/

25 лямів населення, включно з ділахами, песами і чинушами, а вона армію буде створювати у 1,5 лями :lol:

шо воно меле, на чому так потужно сидить? :shock:

дайте грошей
проси більше, сторгуєшся посередині
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лют, 2025 17:02, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38434
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:00

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7586
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:03

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?

Я бы не преувеличивал проблему.
Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих.
Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад.
Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики.
В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить. А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях.
Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19362
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:06

  jump написав:Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський :lol:

Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".

Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати. :lol:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498318/

25 лямів населення, включно з ділахами, песами і чинушами, а вона армію буде створювати у 1,5 лями :lol:

шо воно меле, на чому так потужно сидить? :shock:



Потім ображається чого його ігнорують на перемовинах
fox767676
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:08

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?

Я бы не преувеличивал проблему.
Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих.
Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад.
Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики.
В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить. А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях.
Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.

Про 6 місяців, то тим, хто вже служить.

А новим - 200т. при підписанні контракту одразу; 300т. після БЗВП;
а от 500т. - тільки через рік по закінченні контракту.

Якби не стало популярним СЗЧ після підпису або після БЗВП.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 лют, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 23168
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:08

Як виглядатимуть кордони України, вирішиться на перемовинах, – міністр оборони США
Xenon
 
Повідомлень: 5017
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:09

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:----------------------------
ЛАД
Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.
----------------------------
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze воювати взагалі.
А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.

А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"?
Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?

Объяснять войну результатами голосования Донецка, Харькова или Одессы это ...
ну як завжди, все перевернуте з ніг на голову. хоча по іншому і бути не могло. :) думаю, що і andrijk777 і багатьом іншим глибоко побую кого там вибирають одесити (ну наскільки це взагалі можливо, все в одній державі живемо і це має який не який вплив на всіх), він лише вказав причинно - наслідковий звязок, в т.ч. результаті якого шановному freeze в його поважному віці довелося опинитися в окопах. але ви ж, як вкотре зробили вигляд, що не зрозуміли про шо мова і перевернули все по своєму.
Перечитайте его следующий пост viewtopic.php?p=5824815#p5824815.
А тоді не потрібно мене лапати на вулиці і запихати в бусік.
Хай Одеса, Кривий Ріг і ваш Харків лізе в бусік раз їм "известно, за кого им "треба голосувати""
И между прочим и "Одеса, Кривий Ріг і ваш Харків" воюют, а Андрейка вполне себе призывного возраста только указывает за кого надо голосовать. И в его указаниях нет никакого "причинно-наслідкового звязку", а только перепевы путинских утверждений о причинах войны - "за освобождение угнетённых женщин Востока (зачёркнуто, жителей Донбасса и не только).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лют, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32857
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12642126431264412645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86025
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 905962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.