Banderlog написав: я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу. Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.
З самого початку(1990) було 2 абсолютно різних України. Львів і Донецьк - це зовсім інший менталітет, інша культура, інші ідеї, інші цілі. З часом(років так через 50) це б згладилось, але не дочекались. Ворог(для декого не зовсім ворог) напав раніше.
ЛАД написав: Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу.
Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze воювати взагалі. А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"? Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?
ну як завжди, все перевернуте з ніг на голову. хоча по іншому і бути не могло. думаю, що і andrijk777 і багатьом іншим глибоко побую кого там вибирають одесити (ну наскільки це взагалі можливо, все в одній державі живемо і це має який не який вплив на всіх), він лише вказав причинно - наслідковий звязок, в т.ч. результаті якого шановному freeze в його поважному віці довелося опинитися в окопах. але ви ж, як вкотре зробили вигляд, що не зрозуміли про шо мова і перевернули все по своєму.
ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?
ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?
Я бы не преувеличивал проблему. Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих. Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад. Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики. В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить. А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях. Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?
Я бы не преувеличивал проблему. Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих. Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад. Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики. В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить. А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях. Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
Про 6 місяців, то тим, хто вже служить.
А новим - 200т. при підписанні контракту одразу; 300т. після БЗВП; а от 500т. - тільки через рік по закінченні контракту.
Якби не стало популярним СЗЧ після підпису або після БЗВП.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 лют, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:---------------------------- ЛАД Особенно интересно выглядит, когда вопрос о "русскомирных" ждунах в Одессе, задаётся русскоговорящему freeze"у, честно отвоевавшему 3 года на фронте "щирым украинцем", пролежавшим эти 3 года на диване и не собирающемуся с него вставать, и мечтающему об открытии границ, чтобы выехать в Польшу. ---------------------------- Якби Одеса в свій час голосувала за кого треба, то було б потреби freeze воювати взагалі. А якщо Одеса продовжить(а я впевнений що продовжить) голосувати за Зеленських і Януковичів то і вона отримає "руський мір" в кінці кінців.
А вы считаете, что вам лучше, чем одесситам известно, за кого им "треба голосувати"? Может, вы единолично проголосуете за Одессу и кого ещё?
Объяснять войну результатами голосования Донецка, Харькова или Одессы это ... ну як завжди, все перевернуте з ніг на голову. хоча по іншому і бути не могло. думаю, що і andrijk777 і багатьом іншим глибоко побую кого там вибирають одесити (ну наскільки це взагалі можливо, все в одній державі живемо і це має який не який вплив на всіх), він лише вказав причинно - наслідковий звязок, в т.ч. результаті якого шановному freeze в його поважному віці довелося опинитися в окопах. але ви ж, як вкотре зробили вигляд, що не зрозуміли про шо мова і перевернули все по своєму.
А тоді не потрібно мене лапати на вулиці і запихати в бусік. Хай Одеса, Кривий Ріг і ваш Харків лізе в бусік раз їм "известно, за кого им "треба голосувати""
И между прочим и "Одеса, Кривий Ріг і ваш Харків" воюют, а Андрейка вполне себе призывного возраста только указывает за кого надо голосовать. И в его указаниях нет никакого "причинно-наслідкового звязку", а только перепевы путинских утверждений о причинах войны - "за освобождение угнетённых женщин Востока (зачёркнуто, жителей Донбасса и не только).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лют, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.