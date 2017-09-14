В принципі, мабуть можливо незаконно навіть лише розглядати поділ. Тому чисто гіпотетично --- цікаво, як склалася би доля країни, якщо якась Бурляндія зарання спокійно поділилася на хоча б дві частини (по річці). Як Чехословаччина. З часом громадяни б спокійно попереїзджали до тієї половини, яка їм до вподоби.
Все ж таки хоч за щось можна продати було ціле житло, ніж руїни після війни.
Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з.. Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів
pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС
Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет
Путин и не собирается прекращать войну
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
А Ладіку возраст мішає воювати чи деменція? А діти Ладіків воюють? Я не опускався до викривлення твого ніку і не думав що ти опустишся до цього. Не вказуй що мені робити і я не скажу куди тобі йти. Ладно, ти і так в мене в бані, відкриваю інколи пости.