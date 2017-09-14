В принципі, мабуть можливо незаконно навіть лише розглядати поділ. Тому чисто гіпотетично --- цікаво, як склалася би доля країни, якщо якась Бурляндія зарання спокійно поділилася на хоча б дві частини (по річці). Як Чехословаччина. З часом громадяни б спокійно попереїзджали до тієї половини, яка їм до вподоби.
Все ж таки хоч за щось можна продати було ціле житло, ніж руїни після війни.
Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з.. Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів
pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС
Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет
Путин и не собирается прекращать войну
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость...... https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac
Огинь А міноборони США заявив що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Було б весело))
detroytred написав:Про 6 місяців, то тим, хто вже служить.
А новим - 200т. при підписанні контракту одразу; 300т. після БЗВП; а от 500т. - тільки через рік по закінченні контракту.
Пункт 17 контракта - военнослужащий обязан принять участие в боевых действия сроком не менее 6 месяцев. Пункт 20 контракта - если условия контракта военнослужащим не выполнены, размер одноразовой выплаты будет изменен.