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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:14

  flyman написав:
  jump написав:Доки ми не в НАТО, нам треба 1,5-мільйонна армія – Зеленський :lol:

Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони!".

Він також додав, що на утримання такої армії на противагу нинішнім "40 мільярдам на рік" потрібно буде передбачити "60 мільярдів" на рік, тому важливо також подумати, хто і як буде це фінансувати. :lol:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498318/

25 лямів населення, включно з ділахами, песами і чинушами, а вона армію буде створювати у 1,5 лями :lol:

шо воно меле, на чому так потужно сидить? :shock:

дайте грошей
проси більше, сторгуєшся посередині


Нє
Пушкін про рибака та рибку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:16

В принципі, мабуть можливо незаконно навіть лише розглядати поділ.
Тому чисто гіпотетично --- цікаво, як склалася би доля країни, якщо якась Бурляндія зарання спокійно поділилася на хоча б дві частини (по річці). Як Чехословаччина.
З часом громадяни б спокійно попереїзджали до тієї половини, яка їм до вподоби.

Все ж таки хоч за щось можна продати було ціле житло, ніж руїни після війни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:20

  fox767676 написав:Нє
Пушкін про рибака та рибку

Трамп руда рибка. А хто старуха?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fox767676 написав:Нє
Пушкін про рибака та рибку

Трамп руда рибка. А хто старуха?
Маск мабуть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:22

detroytred

Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з..
Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:22

  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну


,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:23

  flyman написав:
  fox767676 написав:Нє
Пушкін про рибака та рибку

Трамп руда рибка. А хто старуха?


Чорнобривий гетьман
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:29

  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

Огинь
А міноборони США заявив що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Було б весело))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:31

  detroytred написав:Про 6 місяців, то тим, хто вже служить.

А новим - 200т. при підписанні контракту одразу; 300т. після БЗВП;
а от 500т. - тільки через рік по закінченні контракту.

Пункт 17 контракта - военнослужащий обязан принять участие в боевых действия сроком не менее 6 месяцев.
Пункт 20 контракта - если условия контракта военнослужащим не выполнены, размер одноразовой выплаты будет изменен.
freeze
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