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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:32

  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну


,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

"Заявил" ...
"Возможно" ...

"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:32

Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі :lol:

Це буде 100-150 тисяч людей. Це просто велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498308/

параноя, істерія, психоз...коматоз? :shock:
як називається цей стан :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:33

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

Огинь
А міноборони США заявив що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Було б весело))


Я попереджав про брейнштормінг з боку США. Будуть качелі вправо-вліво, пристебніть ремні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:36

  pesikot написав:
  Xenon написав:
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

"Заявил" ...
"Возможно" ...

"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются


а что он должен/может сейчас сделать?
снять туфлю на трибуне и орать что всем покажет кузькину мать?

понятно что переговоры основные будут идти закулуарно и не один день, а когда будут встречи на высших уровнях (президенты), то это чисто для медиа уже -
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:37

  jump написав:параноя, істерія, психоз...коматоз? :shock:
як називається цей стан :lol:



Про Путіна не хочешь написати ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:40

  jump написав: Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі :lol:

Це буде 100-150 тисяч людей. Це просто велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498308/

параноя, істерія, психоз...коматоз? :shock:
як називається цей стан :lol:

Тупік це називається. Або цугцванг. Хороших ходів не має у нього вже.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Мюнхенської конференції запевнив: жодних росіян на захід не акредитували
Напередодні американський президент Трамп заявив, що на полях Мюнхена можливі зустрічі між представниками України, Росії та США

"Ми не акредитовували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – сказав Гойсґен.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:44

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?

Я бы не преувеличивал проблему.
Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих.
Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад.
Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики.
В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить.
Этот вариант для государства значительно дороже - вместо последней выплаты 500 тыс. выплатят 15 млн.

А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях.
Первые 200+300 тыс они получат в любом случае, а вот 3-я в 500 тыс. может быть урезана.

Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:48

Включил телек сегодня в связи с такими событиями. Канал на английском языке какой-то события по Украине освещает. Про Трампа написали, что он заметил в путине желание мира.

:mrgreen: Я сразу вспомнил Владимира Зеленского с его желанием увидеть в глазах путина мир. Видимо мутин все таки еще тот обманщик, что может любого новенького развести.

Надеюсь, что озвученные вчера ломами катастрофические прогнозы для мирного сообщества в вопросе эгоистического подхода Трампа окажутся ... не такими и катастрофичными.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:48

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......

https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac

"Заявил" ...
"Возможно" ...

"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются


а что он должен/может сейчас сделать?
снять туфлю на трибуне и орать что всем покажет кузькину мать?

понятно что переговоры основные будут идти закулуарно и не один день, а когда будут встречи на высших уровнях (президенты), то это чисто для медиа уже -

Ты, видимо, читать не умеешь, но умеешь писать
Так вот, перечитай, что я написал изначально, медленно шевеля губами. Можеш по слогам

Потом, можешь даже ответить, обстрелы прекратились или нет ? )

А прописные истины "переговоры основные будут идти закулуарно и не один день" напиши нашим местным хомячкам, которые ещё недавно писались от счастья
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 14 лют, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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