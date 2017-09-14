pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС
Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет
Путин и не собирается прекращать войну
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Це буде 100-150 тисяч людей. Це просто велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни". https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498308/
параноя, істерія, психоз...коматоз? як називається цей стан
pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость...... https://www.wsj.com/world/europe/vance- ... l-da9c18ac
Огинь А міноборони США заявив що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Було б весело))
Я попереджав про брейнштормінг з боку США. Будуть качелі вправо-вліво, пристебніть ремні
Xenon написав: ,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......
jump написав: Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Це буде 100-150 тисяч людей. Це просто велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни". https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/14/7498308/
параноя, істерія, психоз...коматоз? як називається цей стан
Тупік це називається. Або цугцванг. Хороших ходів не має у нього вже.
ЛАД написав:Я себе не очень представляю настроение тех, кто уже воюет при таком подходе. Почему эти "сопляки" могут получить чёткий контракт на 1 год + 1 млн. грн, а остальные должны воевать бессрочно и без такой выплаты?
у меня нет цензурных слов чтобы как то это назвать. Получается 18-25 сорт выше, чем 25-60?
Я бы не преувеличивал проблему. Там много оврагов, я сильно сомневаюсь, что будет много желающих. Во-первых, на контракт только в несколько откровенно боевых бригад. Во-вторых, на определенные должности, самые тяжелые и опасные должности, в принципе это те кого в народе называют штурмовики. В-третьих, на таких должностях в таких бригадах надо минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Я скажу, что далеко не у всех это получится. Еще надо выжить.
Этот вариант для государства значительно дороже - вместо последней выплаты 500 тыс. выплатят 15 млн.
А с учетом намечающего РПВ, есть очень вероятный вариант, что молодежь не получит вообще ничего, дырку от бублика, ибо не будет шести месяцев участия в боевых действиях.
Первые 200+300 тыс они получат в любом случае, а вот 3-я в 500 тыс. может быть урезана.
Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."
Xenon написав: ,,,,,В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, предпримут военные действия, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость......