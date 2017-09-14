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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:48

  detroytred написав:..........
Про 6 місяців, то тим, хто вже служить.

А новим - 200т. при підписанні контракту одразу; 300т. після БЗВП;
а от 500т. - тільки через рік по закінченні контракту.

Якби не стало популярним СЗЧ після підпису або після БЗВП.

6 месяцев всем. Если меньше 6 мес., то пропорционально уменьшается 3-я выплата 500 тыс. В случае СЗЧ или ещё каких-то фокусов обязан вернуть выплаты в полном объёме.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-pidvyshchennia-motyvatsii-do-prokhodzhennia-t110225 и контракт https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/67a/cca/65e/67acca65e4b78606971636.pdf
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лют, 2025 18:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:52

  detroytred написав:В принципі, мабуть можливо незаконно навіть лише розглядати поділ.
Тому чисто гіпотетично --- цікаво, як склалася би доля країни, якщо якась Бурляндія зарання спокійно поділилася на хоча б дві частини (по річці). Як Чехословаччина.
З часом громадяни б спокійно попереїзджали до тієї половини, яка їм до вподоби.

Все ж таки хоч за щось можна продати було ціле житло, ніж руїни після війни.

Да даже не руины. Продать квартиру на востоке, чтобы купить на западе будет сложновато. Соотношение цен сильно изменилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:53

  ЛАД написав:
  freeze написав: Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."


якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:54

  fox767676 написав:detroytred

Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з..
Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів

А лучше было не доводить до матеріальних збитків.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:59

Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров.
----
Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».

«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:01

  Xenon написав:
  pesikot написав:...........
"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются


а что он должен/может сейчас сделать?
снять туфлю на трибуне и орать что всем покажет кузькину мать?

понятно что переговоры основные будут идти закулуарно и не один день, а когда будут встречи на высших уровнях (президенты), то это чисто для медиа уже -

Верно.
Но и обстрелов стало заметно меньше. По Харькову значительно меньше, практически нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:01

  fox767676 написав:detroytred

Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з..
Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів

З БРСР2.0 можна порішати від Берестя до Чорнобиля теж "по річці"
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:01

  Xenon написав:
  pesikot написав:...........
"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются


а что он должен/может сейчас сделать?
снять туфлю на трибуне и орать что всем покажет кузькину мать?

понятно что переговоры основные будут идти закулуарно и не один день, а когда будут встречи на высших уровнях (президенты), то это чисто для медиа уже -

Верно.
Но и обстрелов стало заметно меньше. По Харькову значительно меньше, практически нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:08

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав: Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."


якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.

А никто и не дурит.
Призываем?
Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:09

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав: я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу.
Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.

З самого початку(1990) було 2 абсолютно різних України. Львів і Донецьк - це зовсім інший менталітет, інша культура, інші ідеї, інші цілі.
З часом(років так через 50) це б згладилось, але не дочекались. Ворог(для декого не зовсім ворог) напав раніше.
) боюсь Вас розчарувати , но не тільки донецьк не львів а і решта України це не Львів.
Даж Чернівці чи Тернопіль це не львів. Не схожа Україна політично на францію, скоріше на німеччину.
А німеччина це федерація.
І нічого стравлювати руськоязичних і україномовних, чи бучу в церкві робити...
Парадокс в тім, що цілою Україна міцніша ніж часткою.
Зунр не варта того щоб за неї воювати.
Banderlog
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