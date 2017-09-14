detroytred написав:В принципі, мабуть можливо незаконно навіть лише розглядати поділ. Тому чисто гіпотетично --- цікаво, як склалася би доля країни, якщо якась Бурляндія зарання спокійно поділилася на хоча б дві частини (по річці). Як Чехословаччина. З часом громадяни б спокійно попереїзджали до тієї половини, яка їм до вподоби.
Все ж таки хоч за щось можна продати було ціле житло, ніж руїни після війни.
Да даже не руины. Продать квартиру на востоке, чтобы купить на западе будет сложновато. Соотношение цен сильно изменилось.
freeze написав: Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."
якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з.. Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів
Трошки підзадовбали ви зі своїм "по річці" Поділ значно складніший - Суми більш українські ніж Одеса. Після того як Білорусь цілком лягла під росію,річка мало що вирішує з військової т.з.. Зафіксувати мінімальні збитки можно було у 2014 - чому не зробили, питання до київських та вашингтонських демократів
З БРСР2.0 можна порішати від Берестя до Чорнобиля теж "по річці"
freeze написав: Это скорее всего просто хитрый ход Зеленского в ответ на призывы Запада мобилизовывать 18-25. Вот, пожалуйста, мобилизуем на контракт 18-25, вот закон.
То же самое, что я написал в том посте: "Допускаю, что это решение принято, чтобы удовлетворить настоятельные "рекомендации" партнёров с пониманием, что таких желающих будет не очень много."
якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
А никто и не дурит. Призываем? Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
Banderlog написав: я Вам скажу в нас проблеми не на фронті, а в тилу. Там нетерпимості більше. І за великим рахунком навіть якщо б ми дійшли до кордонів 91р ця Україна буде не життєздатна. Я не уявляю як можуть разом співіснувати люди з днр і мукачевського котла.
З самого початку(1990) було 2 абсолютно різних України. Львів і Донецьк - це зовсім інший менталітет, інша культура, інші ідеї, інші цілі. З часом(років так через 50) це б згладилось, але не дочекались. Ворог(для декого не зовсім ворог) напав раніше.
) боюсь Вас розчарувати , но не тільки донецьк не львів а і решта України це не Львів. Даж Чернівці чи Тернопіль це не львів. Не схожа Україна політично на францію, скоріше на німеччину. А німеччина це федерація. І нічого стравлювати руськоязичних і україномовних, чи бучу в церкві робити... Парадокс в тім, що цілою Україна міцніша ніж часткою. Зунр не варта того щоб за неї воювати.