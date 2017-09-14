Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:10

pesikot написав: Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...

Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...



Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС



Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет



Путин и не собирается прекращать войну Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭСРакетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Если вспомнить причину и соответственно цель войны - газовые интересы Газпрома - то пока путин скорее терпит неудачу в ней, чем добивается результата. Газовый европейский богатый рынок чуть призакрыл крантик и ограничил валютные поступления для главной путинской (можно так сказать) компании Газпром. Что и чем путин может добиться в решении цели войны, если Трамп не прекратит Украине военную помощь?Я бы начал шантаж. Как вариант ядерный шантаж. Для этого бомбы атомные кидать не нужно. Достаточно нанести удары по реакторам или огромному укрытию Чернобыльской АЭС с целью повысить радиоактивность, чуть заразить территорию. Европа реально испугается и очень сильно изменит воинственную риторику против путина. Можно не сомневаться. Далее, группировка армии рф в Беларуси, о которой говорит Зеленский, может устроить быстрый захват ... какой-нибудь небольшой страны из ЕС. Кто это может быть? Вероятно наверное Польша или Литва (она поменьше и послабее, хотя не факт, что слабее Польши, короче я не знаю, это пока не важно). Сочетание ядерной угрозы и захват Литвы одновременно ЕС постарается притушить открытием своего газового рынка для Газпрома, чего путин в принципе и добивается.Это позволит ему укрепить рубль и стабилизировать экономику, нивелировав все действия Трампа против росии. Грубо, так как такая операция требует тщательного планирования. Но цель может оправдать любые средства.