pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ... Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...
Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС
Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет
Путин и не собирается прекращать войну
Если вспомнить причину и соответственно цель войны - газовые интересы Газпрома - то пока путин скорее терпит неудачу в ней, чем добивается результата. Газовый европейский богатый рынок чуть призакрыл крантик и ограничил валютные поступления для главной путинской (можно так сказать) компании Газпром. Что и чем путин может добиться в решении цели войны, если Трамп не прекратит Украине военную помощь?
Я бы начал шантаж. Как вариант ядерный шантаж. Для этого бомбы атомные кидать не нужно. Достаточно нанести удары по реакторам или огромному укрытию Чернобыльской АЭС с целью повысить радиоактивность, чуть заразить территорию. Европа реально испугается и очень сильно изменит воинственную риторику против путина. Можно не сомневаться. Далее, группировка армии рф в Беларуси, о которой говорит Зеленский, может устроить быстрый захват ... какой-нибудь небольшой страны из ЕС. Кто это может быть? Вероятно наверное Польша или Литва (она поменьше и послабее, хотя не факт, что слабее Польши, короче я не знаю, это пока не важно). Сочетание ядерной угрозы и захват Литвы одновременно ЕС постарается притушить открытием своего газового рынка для Газпрома, чего путин в принципе и добивается.
Это позволит ему укрепить рубль и стабилизировать экономику, нивелировав все действия Трампа против росии. Грубо, так как такая операция требует тщательного планирования. Но цель может оправдать любые средства.
konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски . Зараз поїзд пішов, Шольц.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 14 лют, 2025 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений разом з іншим російським військовим, перебуваючи в одному з сіл Прилуцького району, погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю, змусили місцевого мешканця вийти з власного будинку. У подальшому потерпілого розстріляли в чагарниках за межами господарства.
"Для перечисного ничего не изменится, если поменяется флаг"()
wild.tomcat написав:якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
А никто и не дурит. Призываем? Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
ну так там і відповідь таку ж дадуть - ми ж стурбованість проявляємо? проявляємо. допомагаємо? допомагаємо. у відповідності до законодавства і прийнятим стандартам і своїх можливостей. то, як то кажуть, шо ви ж ще хочете?
При внимательном прочтении получается, что если 18-25 участвовал в боевых действиях 29 дней за год, он должен будет вернуть выплаты 200+300. військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених)
konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 а присилати казки коли Україна мала бажання перемогти. Зараз поїзд пішов, Шольц.
Это какой-то тетр лицемерия. Ты ж каски прислал в первые дни. Олень 🦌
konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски . Зараз поїзд пішов, Шольц.
каски був "сильний" хід. десь (чи не тут) хтось пропонував в них нас..и і відправити назад. напевно, це було б чесно.