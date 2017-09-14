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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126461264712648126491265012651>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:10

  pesikot написав:Ну шо ... как тут многие форумчане радовались, что Трампоний поговорил с Путиным, а потом с Зеленским ...
Мир близко ... лучше плохой мир, чем хорошая война ...

Шахеды по ночам прекратились ? Нет. Даже добавился шахед по саркофагу ЧАЭС

Ракетные обстрелы прекратились ? Тоже нет

Путин и не собирается прекращать войну


Если вспомнить причину и соответственно цель войны - газовые интересы Газпрома - то пока путин скорее терпит неудачу в ней, чем добивается результата. Газовый европейский богатый рынок чуть призакрыл крантик и ограничил валютные поступления для главной путинской (можно так сказать) компании Газпром. Что и чем путин может добиться в решении цели войны, если Трамп не прекратит Украине военную помощь?

Я бы начал шантаж. Как вариант ядерный шантаж. Для этого бомбы атомные кидать не нужно. Достаточно нанести удары по реакторам или огромному укрытию Чернобыльской АЭС с целью повысить радиоактивность, чуть заразить территорию. Европа реально испугается и очень сильно изменит воинственную риторику против путина. Можно не сомневаться. Далее, группировка армии рф в Беларуси, о которой говорит Зеленский, может устроить быстрый захват ... какой-нибудь небольшой страны из ЕС. Кто это может быть? Вероятно наверное Польша или Литва (она поменьше и послабее, хотя не факт, что слабее Польши, короче я не знаю, это пока не важно). Сочетание ядерной угрозы и захват Литвы одновременно ЕС постарается притушить открытием своего газового рынка для Газпрома, чего путин в принципе и добивается.

Это позволит ему укрепить рубль и стабилизировать экономику, нивелировав все действия Трампа против росии. Грубо, так как такая операция требует тщательного планирования. Но цель может оправдать любые средства.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:11

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:...........
"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника"
Слова на Путина не действуют

Санкции, если таковые введут, имеют отложенный эффект. А обстрелы не прекращаются


а что он должен/может сейчас сделать?
снять туфлю на трибуне и орать что всем покажет кузькину мать?

понятно что переговоры основные будут идти закулуарно и не один день, а когда будут встречи на высших уровнях (президенты), то это чисто для медиа уже -

Верно.
Но и обстрелов стало заметно меньше. По Харькову значительно меньше, практически нет.

Харьков - не вся Украина
Если по Харькову стало меньше, то не факт, что это так по всей Украине

13.02-14.02 - 133 шахеди+имитаторы, сбито 73
12.02-13.02 - 140 шахеди+имитаторы, сбито 85

Опять же, вчера по Одессе балистикой зафигачили
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:16

  konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров.
----
Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».

«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»

О! За Шольца згадали!
А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший?
А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?

Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски .
Зараз поїзд пішов, Шольц.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 14 лют, 2025 18:17, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський

Пхахаха

Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Змусили вийти з будинку та розстріляли в чагарниках: на Чернігівщині судитимуть військового рф
Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений разом з іншим російським військовим, перебуваючи в одному з сіл Прилуцького району, погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю, змусили місцевого мешканця вийти з власного будинку. У подальшому потерпілого розстріляли в чагарниках за межами господарства.

"Для перечисного ничего не изменится, если поменяется флаг"()

"ТЦК хуже рашистов"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:17

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.

А никто и не дурит.
Призываем?
Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.


ну так там і відповідь таку ж дадуть - ми ж стурбованість проявляємо? проявляємо. допомагаємо? допомагаємо. у відповідності до законодавства і прийнятим стандартам і своїх можливостей. то, як то кажуть, шо ви ж ще хочете? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:18

  ЛАД написав:Если меньше 6 мес., то пропорционально уменьшается 3-я выплата 500 тыс. В случае СЗЧ или ещё каких-то фокусов обязан вернуть выплаты в полном объёме.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realiza ... ia-t110225 и

При внимательном прочтении получается, что если 18-25 участвовал в боевых действиях 29 дней за год, он должен будет вернуть выплаты 200+300.
військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:18

  andrijk777 написав:
  konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров.
----
Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».

«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»

О! За Шольца згадали!
А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший?
А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?

Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 а присилати казки коли Україна мала бажання перемогти.
Зараз поїзд пішов, Шольц.

Это какой-то тетр лицемерия.
Ты ж каски прислал в первые дни.
Олень 🦌
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:25

  andrijk777 написав:
  konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров.
----
Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».

«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»

О! За Шольца згадали!
А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший?
А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?

Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски .
Зараз поїзд пішов, Шольц.


каски був "сильний" хід. десь (чи не тут) хтось пропонував в них нас..и і відправити назад. напевно, це було б чесно.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:29

Це ще квіточки. Думаю люди будуть проклинати Зеленського коли це все закінчиться і вся правда вспливе.
andrijk777
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