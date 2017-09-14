konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски . Зараз поїзд пішов, Шольц.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 14 лют, 2025 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений разом з іншим російським військовим, перебуваючи в одному з сіл Прилуцького району, погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю, змусили місцевого мешканця вийти з власного будинку. У подальшому потерпілого розстріляли в чагарниках за межами господарства.
"Для перечисного ничего не изменится, если поменяется флаг"()
wild.tomcat написав:якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
А никто и не дурит. Призываем? Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
ну так там і відповідь таку ж дадуть - ми ж стурбованість проявляємо? проявляємо. допомагаємо? допомагаємо. у відповідності до законодавства і прийнятим стандартам і своїх можливостей. то, як то кажуть, шо ви ж ще хочете?
При внимательном прочтении получается, что если 18-25 участвовал в боевых действиях 29 дней за год, он должен будет вернуть выплаты 200+300. військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених)
konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 а присилати казки коли Україна мала бажання перемогти. Зараз поїзд пішов, Шольц.
Это какой-то тетр лицемерия. Ты ж каски прислал в первые дни. Олень 🦌
konstantin kirovograd написав:Круто сказано.Хоть один держит удар.Ну и Шольц тоже уперается этому натиску амеров. ---- Штайнмайер призывает европейских лидеров «не вести себя как олени, попавшие под свет фар».
«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений»
О! За Шольца згадали! А це той самий Шольц який в перші 3 місяці війни нам каски присилав? Це той самий Шольц чи інший? А шо він так зараз возбудився що порішали без нього?
Це зараз він помагає, а в 2022 коли Україна мала шанс перемогти він каски присилав. Ну потрібно було вирішувати ситуацію в 2022/2023 коли Україна мала бажання перемогти, а не присилати каски . Зараз поїзд пішов, Шольц.
каски був "сильний" хід. десь (чи не тут) хтось пропонував в них нас..и і відправити назад. напевно, це було б чесно.
какая еще правда? факт в том, что он никудышний президент. ему надо было начинать со старосты села, а там может дошел бы до мэра райцентра. а так, стадо выбрало, пожалуйста. все остальное лишь следствие. человека без прав посадили за руль фуры, да еще в центре мегаполиса
об этом кстати было известно еще задолго до выборов, всплывать нечему там уже