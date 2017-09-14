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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1264712648126491265012651>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:32

какая еще правда? факт в том, что он никудышний президент. ему надо было начинать со старосты села, а там может дошел бы до мэра райцентра.
а так, стадо выбрало, пожалуйста. все остальное лишь следствие.
человека без прав посадили за руль фуры, да еще в центре мегаполиса

об этом кстати было известно еще задолго до выборов, всплывать нечему там уже
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:34

  Бетон написав:Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський

Пхахаха

Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь

Фрейд перевертається
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:34

flyman
Может, не стоит вспоминать "часи не то що Київської Русі, а далеко глибше"? Это было давно и Львова тогда не было. А сказать, что там было ядро... Как-то слишком сильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:35

smdtranz

что он никудышний президент.


В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:38

ИЧСХ, я писал об этом ещё в 2019 году.

Что у него нет опыта гос.управления, что не надо ему сразу в президенты.
Начал бы с низов, оценили бы его возможности

Но ... "парень из народа", "парень вне системы", "хоч поржём", "хуже не будет" ... "против барыги" ... "ко-ко-ко-коррупция" ...

"Сумно, б..
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:39

  Бетон написав:Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський

Пхахаха

Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь

Він допоміг? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:40

pesikot
Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:40

  Hotab написав:smdtranz

что он никудышний президент.


В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.



абсолютно точно. но, какой запрос общества, такие и кандидаты
представляю эту степень накала популизма и балаболии, если б не полномасштабная война
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:43

  Hotab написав:smdtranz

что он никудышний президент.


В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.


навіть якщо погодитися з цим, то і серед "нікудишніх" теж може бути рейтинг. я думаю, щодо його "топ" у вас сумнівів не виникає. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:45

Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
freeze
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