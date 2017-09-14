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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:32
какая еще правда? факт в том, что он никудышний президент. ему надо было начинать со старосты села, а там может дошел бы до мэра райцентра.
а так, стадо выбрало, пожалуйста. все остальное лишь следствие.
человека без прав посадили за руль фуры, да еще в центре мегаполиса
об этом кстати было известно еще задолго до выборов, всплывать нечему там уже
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smdtranz
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:34
Бетон написав:
Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський
Пхахаха
Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь
Фрейд перевертається
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flyman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:34
flyman
Может, не стоит вспоминать "часи не то що Київської Русі, а далеко глибше"? Это было давно и Львова тогда не было. А сказать, что там было ядро... Как-то слишком сильно.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:35
smdtranz
что он никудышний президент.
В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.
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Hotab
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:38
ИЧСХ, я писал об этом ещё в 2019 году.
Что у него нет опыта гос.управления, что не надо ему сразу в президенты.
Начал бы с низов, оценили бы его возможности
Но ... "парень из народа", "парень вне системы", "хоч поржём", "хуже не будет" ... "против барыги" ... "ко-ко-ко-коррупция" ...
"Сумно, б..
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pesikot
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:39
Бетон написав:
Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський
Пхахаха
Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь
Він допоміг?
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ЛАД
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:40
pesikot
Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
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Hotab
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:40
Hotab написав:smdtranz
что он никудышний президент.
В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.
абсолютно точно. но, какой запрос общества, такие и кандидаты
представляю эту степень накала популизма и балаболии, если б не полномасштабная война
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smdtranz
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:43
Hotab написав:smdtranz
что он никудышний президент.
В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.
навіть якщо погодитися з цим, то і серед "нікудишніх" теж може бути рейтинг. я думаю, щодо його "топ" у вас сумнівів не виникає.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:45
Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
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