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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:45
freeze написав:
При внимательном прочтении получается, что если 18-25 участвовал в боевых действиях 29 дней за год, он должен будет вернуть выплаты 200+300.
військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених)
Насколько понял, это касается только 3-ей выплаты в 500 тыс.
Первые 2 безусловные, если нет нарушений и/или "фокусов" со стороны солдата. Типа "вдруг" вспомнил, что есть необходимость ухаживать за "кицей" и быстренько уволился. Причём, это в случае, когда уход "кице" требовался до подписания контрактта.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:46
Бетон написав:
Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, — Зеленський
Пхахаха
Не хочу. Мало чего ты не хочешь. Ты им стал и будешь
Не наговаривай на ПРЕЗИДЕНТА НАШЕГО в трудную минуту для Украины, не будь иудой!!! Тем более он оказался лучшим. Он держит удар. Такого уважают везде.
А не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
freeze написав:
Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
Поломанные дрова пилить уже не нужно. Ответственно говорю.
Он находится в состоянии нокдауна. Ему нужно время восстановиться и продолжить сражение.
Шансы на помощь есть, надежда умирает последней. Помню как Трамп метелил какого-то чувака на сцене. Может он остался бойцом еще, который придет в себя и поймет, что с путиным ему не по пути.
Востаннє редагувалось buratinyo
в П'ят 14 лют, 2025 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:46
wild.tomcat написав: Hotab написав:smdtranz
что он никудышний президент.
В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.
навіть якщо погодитися з цим, то і серед "нікудишніх" теж може бути рейтинг. я думаю, щодо його "топ" у вас сумнівів не виникає.
Та ясно що найнекомпетентніший. Щодо чесності /нечесності нічого не буду казати, не впевнений. Може просто за спиною дерибанять, бо не знає і не вміє контролювати підлеглих (команду).
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:47
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
якщо хтось десь тут думає, що він хитріший чи розумніший ніж хтось десь там на заході і що можна отак просто "налюбити", то це дуже дарма....таких хитрозроблених там не дуже полюбляють, з усіма наслідками.
А никто и не дурит.
Призываем?
Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
ну так там і відповідь таку ж дадуть - ми ж стурбованість проявляємо? проявляємо. допомагаємо? допомагаємо. у відповідності до законодавства і прийнятим стандартам і своїх можливостей. то, як то кажуть, шо ви ж ще хочете?
А сейчас они не так допомагають?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:51
Hotab написав:pesikot
Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
Или баварское на пособия сосать обернувшись флагами
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:52
Banderlog написав: andrijk777 написав:
З самого початку(1990) було 2 абсолютно різних України. Львів і Донецьк - це зовсім інший менталітет, інша культура, інші ідеї, інші цілі.
З часом(років так через 50) це б згладилось, але не дочекались. Ворог(для декого не зовсім ворог) напав раніше.
) боюсь Вас розчарувати , но не тільки донецьк не львів а і решта України це не Львів.
Даж Чернівці чи Тернопіль це не львів.
Я образно. Звичайно що усі міста мають свою специфіку.
Я мав на увазі що наприклад Хабаровськ напевно не сильно відрізняється менталітетом ніж Смоленськ, хоча вони на різних кінцях світу знаходяться. А Львів і Донецьк - сильно
Banderlog написав:
Не схожа Україна політично на францію, скоріше на німеччину.
А німеччина це федерація.
німеччина взагалі не в тєму. До 90 це були 2 різні країни. Україна до 90 - була одним цілим.
Banderlog написав:
І нічого стравлювати руськоязичних і україномовних, чи бучу в церкві робити...
Цю проблему сильно роздуди, зрозуміло хто і навіщо.
Banderlog написав:
Парадокс в тім, що цілою Україна міцніша ніж часткою.
Зунр не варта того щоб за неї воювати.
Абсолютно не згідний. Є така держава Андорра - існує вже тисячу років і ніхто їх не завойовує, не потрібно їм ніякої "міцності".
Єдність думок і поглядів є набагато важливіша ніж величина держави.
Ось Прибалтика є 3 маленькі держави. Чогось вони не рвуться об'єднуватись в одну могутню Прибалтику.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:53
Це ще квіточки. Думаю люди будуть проклинати Зеленського коли це все закінчиться і вся правда вспливе.
Вот мне нравится, что проклинают Зеленского больше всего и чаще всего люди с дивана.
Наверно, за то, что он их как сказочный богатырь не защитил собственной грудью и теперь им приходится дрожать от страха перед призывом. И даже тёплое одеяло не спасает.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:53
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
А никто и не дурит.
Призываем?
Призываем. Законными методами, по контакту, добровольно. Точно так же, как США или Европа.
ну так там і відповідь таку ж дадуть - ми ж стурбованість проявляємо? проявляємо. допомагаємо? допомагаємо. у відповідності до законодавства і прийнятим стандартам і своїх можливостей. то, як то кажуть, шо ви ж ще хочете?
А сейчас они не так допомагають?
вважаєте що не допомагають? але якщо ми зі свого боку робитимемо вигляд що "призиваємо", то вони зі свого боку цілком матимуть всі підстави робити вигляд, що "допомагають". ви за такий розвиток подій? щоб всі робили вигляд?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:56
wild.tomcat написав:
..........
вважаєте що не допомагають? але якщо ми зі свого боку робитимемо вигляд що "призиваємо", то вони зі свого боку цілком матимуть всі підстави робити вигляд, що "допомагають". ви за такий розвиток подій? щоб всі робили вигляд?
Вважаєте що допомагають достатньо?
А не роблять вигляд, що вболівають за нашу перемогу?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:00
smdtranz написав:
какая еще правда? факт в том, что он никудышний президент. ему надо было начинать со старосты села, а там может дошел бы до мэра райцентра.
а так, стадо выбрало, пожалуйста. все остальное лишь следствие.
человека без прав посадили за руль фуры, да еще в центре мегаполиса
об этом кстати было известно еще задолго до выборов, всплывать нечему там уже
Ну не все так просто.
Наприклад Гостомель. Його прям конкретно попереджали(американці по-моєму) що в Гостомелі буде висадка.
А на момент агресії в Гостомелі нікого не було .... зашибісь. Чому? Ось такі факти і вспливуть, я так надіюсь.
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