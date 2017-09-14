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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12648126491265012651

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 32
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
11
Це загроза
13%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
11
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:00

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:..........
вважаєте що не допомагають? але якщо ми зі свого боку робитимемо вигляд що "призиваємо", то вони зі свого боку цілком матимуть всі підстави робити вигляд, що "допомагають". ви за такий розвиток подій? щоб всі робили вигляд?

Вважаєте що допомагають достатньо?
А не роблять вигляд, що вболівають за нашу перемогу?


вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання.
а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:03

  Hotab написав:.........
Та ясно що найнекомпетентніший....

Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.
И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?
Хотя бы коротко.

P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В центре Николаева из-за взрыва возле кафе погибли два человека, много раненых
СМИ сообщили, что взрыв в центре города могла устроить женщина, подошедшая к людям в военной форме.

Это не первый взрыв в областном центре за сегодня. Ранее, около 10:00, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что вблизи автовокзала по проспекту Богоявленскому неизвестный мужчина подорвал неизвестный предмет и погиб.

Русня продолжает войну
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Писториус раскритиковал Трампа за уступки Путину
По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров

По его словам, лидер Соединенных Штатов Америки допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время Путин не сдвинулся ни на дюйм со своей переговорной позиции, цитирует министра Reuters:

"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:13

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Hotab написав:Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
Спочатку відїбашують 32 місяці на фронті, а вже тоді...

Але відїбашують на фронті десь 20%(з усіх мільйонів військовоЗОБОВ'ЯЗАНИХ), а голосувало то аж 73%! 😁😁😁
Ну нехай ще жінок і пенсіонерів відкинемо... - хоча чого жінок відкидати?)) було би в них БАЖАННЯ, то ЗСУ і їх приймає також!😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:13

  pesikot написав:Писториус раскритиковал Трампа за уступки Путину[/url]
По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров
"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".

Я думаю європейцям було б комфортно ще 50 років балаболити про теоретичні умови переговорів які колись будуть, нічого для цього не роблячи... паралельно час від часу роблячи групові фото на фоті стурбованості, та бормочачи щось на зразок "підтримки", та "до останнього"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:15

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:smdtranz

что он никудышний президент.


В нас не було «кудишніх».
Просто цьому нікудишньому звалилась на голову повномасштабна.


навіть якщо погодитися з цим, то і серед "нікудишніх" теж може бути рейтинг. я думаю, щодо його "топ" у вас сумнівів не виникає. :wink:

++++
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