Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:18

freeze написав: Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.

Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить. Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.

ошеломляющая разница с 2022 годом осень когда ему рукоплескал весь конгресс США.Может он тогда и потерял землю под ногами.Как говорил Шура Бендеру-Забурел Командор забурел.Ещё можно вспомнить польскую пословицу Шо занадто то нездраво,нужно ощущать конечно когда тебя сильно много уже и вовремя реагировать а он наверное решил что нас баблом столетия засыпать будут а они тут их воровать.Корупция очень сильно народ демотивировала.Если бы закончили на пике побед в 2022 году то думаю уже в ЕС были бы и всё отстроили потому что Европа и США тогда реально балдела от Украины.А сейчас пздц-рыжий с теслой нас какой-то клоакой выставляет(((