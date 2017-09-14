wild.tomcat написав:.......... вважаєте що не допомагають? але якщо ми зі свого боку робитимемо вигляд що "призиваємо", то вони зі свого боку цілком матимуть всі підстави робити вигляд, що "допомагають". ви за такий розвиток подій? щоб всі робили вигляд?
Вважаєте що допомагають достатньо? А не роблять вигляд, що вболівають за нашу перемогу?
вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання. а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
СМИ сообщили, что взрыв в центре города могла устроить женщина, подошедшая к людям в военной форме.
Это не первый взрыв в областном центре за сегодня. Ранее, около 10:00, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что вблизи автовокзала по проспекту Богоявленскому неизвестный мужчина подорвал неизвестный предмет и погиб.
По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров
По его словам, лидер Соединенных Штатов Америки допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время Путин не сдвинулся ни на дюйм со своей переговорной позиции, цитирует министра Reuters:
"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".
Hotab написав:Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
Спочатку відїбашують 32 місяці на фронті, а вже тоді...
Але відїбашують на фронті десь 20%(з усіх мільйонів військовоЗОБОВ'ЯЗАНИХ), а голосувало то аж 73%! 😁😁😁 Ну нехай ще жінок і пенсіонерів відкинемо... - хоча чого жінок відкидати?)) було би в них БАЖАННЯ, то ЗСУ і їх приймає також!😁😁😁
pesikot написав:Писториус раскритиковал Трампа за уступки Путину[/url]
По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров
"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".
Я думаю європейцям було б комфортно ще 50 років балаболити про теоретичні умови переговорів які колись будуть, нічого для цього не роблячи... паралельно час від часу роблячи групові фото на фоті стурбованості, та бормочачи щось на зразок "підтримки", та "до останнього"
Джек Пособец публично распространяет расистские заявления и повторяет российскую пропаганду.
Американских министров во время их зарубежных поездок по вопросам Украины сопровождает блогер-неонацист Джек Пособец, который продвигает расовые теории и открыто распространяет российскую пропаганду. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы и слова источников.
В частности Пособец сопровождает министра обороны США Пита Хегсета в его первой зарубежной поездке по Европе, где тот должен посетить Германию, Бельгию и Польшу. Ранее на этой неделе Пособец сопровождал министра финансов США Скотта Бессента во время его визита в Украину и, видимо, присутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ну кто бы мог подумать ... Ну как так получилось ....
freeze написав:Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось. Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
ошеломляющая разница с 2022 годом осень когда ему рукоплескал весь конгресс США. Может он тогда и потерял землю под ногами.Как говорил Шура Бендеру-Забурел Командор забурел. Ещё можно вспомнить польскую пословицу Шо занадто то нездраво,нужно ощущать конечно когда тебя сильно много уже и вовремя реагировать а он наверное решил что нас баблом столетия засыпать будут а они тут их воровать.Корупция очень сильно народ демотивировала. Если бы закончили на пике побед в 2022 году то думаю уже в ЕС были бы и всё отстроили потому что Европа и США тогда реально балдела от Украины. А сейчас пздц-рыжий с теслой нас какой-то клоакой выставляет(((
Hotab написав:Спочатку голосують, а потім тікають до киць.
Спочатку відїбашують 32 місяці на фронті, а вже тоді...
Але відїбашують на фронті десь 20%(з усіх мільйонів військовоЗОБОВ'ЯЗАНИХ), а голосувало то аж 73%! 😁😁😁 Ну нехай ще жінок і пенсіонерів відкинемо... - хоча чого жінок відкидати?)) було би в них БАЖАННЯ, то ЗСУ і їх приймає також!😁😁😁
Ти не просто голосував за Зеленського
Ти активно його просував, тож не прикривайся 73%, жінками та іншим