Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:26

ЛАД написав: Hotab написав: .........

Та ясно що найнекомпетентніший.... .........Та ясно що найнекомпетентніший....

Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.

И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?

Хотя бы коротко.



P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов. Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?Хотя бы коротко.P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.

некомпетентность проявляется в отсутствии проявлений компетентностииз всей команды разве что министерство цифровой трансформации реально что-то сделало, и то есть вопросывсе остальное — это балабольство на балабольстве, инфо политика во время войны провалена полностью, каждый мелет что хочетэти люди не политики. какие у них политические взгляды? кто-то знает? какая идея их объединяет под вывеской слуга народа?есть хоть одна толковая и успешная реформа? (ну ок, рынок земли разве что)коррупционеры сидят? или сваливают в европу?сейчас санкции против политических деятелей во время, когда нужно объединиться, а не сратьсятам что не возьми, везде шляпаэкономической брони нет, зато есть миллионы по шухлядамраздача по позорной тысячегде сокращение госаппарата? где оптимизация расходов бюджета?где хоть одна экономическая программа? кроме поднятия налогов и бесконечных ограничений все операции, какие только можноесть хоть одно выступление, где зеленский бы подумал о тех, кто кормит его и всю страну?запрет импорта золота и разрешение импорта ювелирки?порошенко конечно лучше, но не сильно. с евробляхами возились года 3, мычали только на камеру. но тот хоть имеет опыт управления большими организациями