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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:21
konstantin kirovograd написав: freeze написав:
Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
ошеломляющая разница с 2022 годом осень когда ему рукоплескал весь конгресс США.
Может он тогда и потерял землю под ногами.Как говорил Шура Бендеру-Забурел Командор забурел.
Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
А он решил, что это лично ему
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:21
freeze написав:
Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
може ліпше таки "по стану здоров'я"?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:22
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та ясно що найнекомпетентніший....
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.
И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?
Хотя бы коротко.
P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
Та зараз те саме, що і тоді було(в 2019) - тоді було: "лиш би не Порошенко"!, а зараз: "лиш би не Зе"!
Тобто, зараз теж можна просувати будь-кого, хто більше налапшає народові))
Так само сьогодні мають НЕ погані шанси стати наступним президентом - пес Патрон, чи Оля Полякова!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:22
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та ясно що найнекомпетентніший....
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.
И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?
Хотя бы коротко.
P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
За тиждень-місяць (в залежності коли достеменно від партнерів стало відомо про конкретні плани нападу) повністю припинити рух через перешийок. Всі мости перекрити інженерними загородженнями, унеможливити швидкий обʼїзд мостів. Замінувати.
Я прекрасно усвідомлюю, що це міг бути черговий блєф, ну так можно ж у разі відводу військ повернути все взад.
Аналогічно по півночі, тим більше там наче рух вже давно був перекритий.
Війська Росії не повинні були зайти маршовими колонами. Вони повинні були щонайменше день там розгрібати, шукати обходи іт.д. Цей день врятував би від окупації як мінімум Херсон, можливі варіанти з ЗАЕС , Маріуполем.
Розумію, що ви зараз можете заперечити, що це не компетенція президента, а керівництва МОУ і ГШ. Але це не армія їздила не перешийок організовувати швидкі шатли . Армія не може нічого робити, коли політики гнуть лінію на «мир в очах» і «обʼєднати людей в Криму і Україні спільними дорогами». Армія підпорядкована політикам і виконує їх забаганки. Армія не може попросити бетону на мільйони гривень, щоб лити його біля перешийку, якщо політики їздять туди з мирними піарами. Про таке просити навіть не наважиться ГШ, якщо витає невірна атмосфера,
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:22
Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:23
konstantin kirovograd написав:
Если бы закончили на пике побед в 2022 году то думаю уже в ЕС были бы и всё отстроили потому что Европа и США тогда реально балдела от Украины.
всё расстроилось после провала контрнаступления. наступило неверие и отчаяние. ну и одно и тоже 3 года кто угодно устанет слушать. Путин зверь который вас всех проглотит.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:25
wild.tomcat написав:
...............
вважаю, що допомагають немало. і, головне, без цієї допомоги нам був би повний... і що мають певне право задавати запитання.
а як вони вже оцінять бажання декого "пропетляти", ну то вже їх справа.
С этим согласен.
Но и контракт 18-24 вполне реальное действие, а не имитация.
Призыв на условиях вполне аналогичным американским и европейским.
И здесь многие выступали именно за такие методы комплектования для всех, против "бусификации". Для всех пока обеспечить такое не можем, сделали для 18-24. Или вы настаиваете на том, чтобы их тоже "вылавливали"?
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:26
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та ясно що найнекомпетентніший....
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность.
И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко?
Хотя бы коротко.
P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
некомпетентность проявляется в отсутствии проявлений компетентности
из всей команды разве что министерство цифровой трансформации реально что-то сделало, и то есть вопросы
все остальное — это балабольство на балабольстве, инфо политика во время войны провалена полностью, каждый мелет что хочет
эти люди не политики. какие у них политические взгляды? кто-то знает? какая идея их объединяет под вывеской слуга народа?
есть хоть одна толковая и успешная реформа? (ну ок, рынок земли разве что)
коррупционеры сидят? или сваливают в европу?
сейчас санкции против политических деятелей во время, когда нужно объединиться, а не сраться
там что не возьми, везде шляпа
экономической брони нет, зато есть миллионы по шухлядам
раздача по позорной тысяче
где сокращение госаппарата? где оптимизация расходов бюджета?
где хоть одна экономическая программа? кроме поднятия налогов и бесконечных ограничений все операции, какие только можно
есть хоть одно выступление, где зеленский бы подумал о тех, кто кормит его и всю страну?
запрет импорта золота и разрешение импорта ювелирки?
порошенко конечно лучше, но не сильно. с евробляхами возились года 3, мычали только на камеру. но тот хоть имеет опыт управления большими организациями
Востаннє редагувалось smdtranz
в П'ят 14 лют, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:26
fox767676 написав:
Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
Хантер не беженец.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:27
pesikot написав: konstantin kirovograd написав: freeze написав:
Посмотрел несколько видео с Зеленским за вчера и сегодня. Откровенно говоря, но его внешний вид вызывает всё большее беспокойство - резкие движения, странная речь, странные глаза. Понятно, что много негативных событий свалилось.
Но как бы не наломал дров, которые нам всем потом придется пилить.
ошеломляющая разница с 2022 годом осень когда ему рукоплескал весь конгресс США.
Может он тогда и потерял землю под ногами.Как говорил Шура Бендеру-Забурел Командор забурел.
Не ему рукоплескал весь Конгресс США, а украинскому народу в его лице, как Президенту
А он решил, что это лично ему
согласен.Если смотреть правде в глаза то так как он поездил пообщался по миру с лидерами так не один президент не поездит никогда.Раньше помню за 30 лет президент сша ни разу у нас не был а тут чуть ли не каждый день топ встреча.Это и сыграло свою роль наложившись на амбиции актёра или как правильно сказать не знаю-востребованости.
Он мог себя реально поставить в истории в один ряд с великими но сейчас к сожалению для нас всё валиться и у него и у нас(((
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