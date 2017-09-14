Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:35

pesikot написав: Писториус раскритиковал Трампа за уступки Путину

По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров

По его словам, лидер Соединенных Штатов Америки допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время Путин не сдвинулся ни на дюйм со своей переговорной позиции , цитирует министра Reuters:



"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".

це така гра-продати "задорого щось, або купити задешево":1. були в України шанси отримати членство в НАТО реально? НІтому трамп дає путіну бонус відразу-Україна вне НАТО на 20-30 років, як ти хотів2. трамп заявив, що було б непогано повернути рф до G8 (рф ні по яким пораметрам туди не підходить), але путін бажав бути серед них-ось тобі (як на це подивляться лідери G7Трампа мало цікавить, йому треба провернути "сделку"3. чи погано,що Трамп пійшов "не с козерей" (посилення санкцій, збільшення допомоги України)-вигладяє наче ганебно, але треба кліента заманити за стіл переговорів, а там надалі піднімати ставки:а)Україна може отримати ЯЗ в СШАв)війська США можуть бути розміщені на Україніс)питання з членством в НАТО України остаточно не вирішенопослухав Станіслава Белковського, той каже, що миротворцями в Україні можуть бути:турецькі і індонезійські військові підрозділи (хтось каже що індуси, або пакістанці чи египтяне)головне, щоб Зеленський не наробив помилок (як з Порошенко), для чого ці санкції-це знищення конкурентів на майбутніх парламентських виборахвсе що сказав Белковський треба розглядати, як можливі варіанти наступних подій (може щось з того і збудеться, або ні)тому не впадаємо в розпач і не посипаємо голову попілом, все саме цікаве тільки починаєтьсяпутін може блефовати (часу у нього 6 міс), фнб закінчиться через 3 місяці, там вже весна/літо може ще якось до липня пропетляє, а може і ні. головне не здатися за 2-3 місяці, коли у росіян сили закінчатьсяприпускаю, через місяць ситуація стане ясніщою, якщо орки перегрупировуваються іпопруть на трьох напрямках-Купянськ, Покровськ , Часів Яр (щоб відрізати Краматорськ-Славянськ), то брака резурвів немає.