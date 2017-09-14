fox767676 написав:Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
Hotab написав:......... Та ясно що найнекомпетентніший....
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность. И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко? Хотя бы коротко.
P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
За тиждень-місяць (в залежності коли достеменно від партнерів стало відомо про конкретні плани нападу) повністю припинити рух через перешийок. Всі мости перекрити інженерними загородженнями, унеможливити швидкий обʼїзд мостів. Замінувати. Я прекрасно усвідомлюю, що це міг бути черговий блєф, ну так можно ж у разі відводу військ повернути все взад. Аналогічно по півночі, тим більше там наче рух вже давно був перекритий. Війська Росії не повинні були зайти маршовими колонами. Вони повинні були щонайменше день там розгрібати, шукати обходи іт.д. Цей день врятував би від окупації як мінімум Херсон, можливі варіанти з ЗАЕС , Маріуполем.
До речі, один проліт мосту через Дніпро, який від Комарина, був зруйнований в першу годину повномасштабки І вибухівка була, і все спрацювало
А з боку Комарина вже стояли колони рашистів
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 14 лют, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
Хантер не беженец.
А кто?
По відношенню до себе застосовує слово «евакуація». Може просто переляканий ухилянт.
По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров
По его словам, лидер Соединенных Штатов Америки допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время Путин не сдвинулся ни на дюйм со своей переговорной позиции, цитирует министра Reuters:
"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".
це така гра-продати "задорого щось, або купити задешево": 1. були в України шанси отримати членство в НАТО реально? НІ тому трамп дає путіну бонус відразу-Україна вне НАТО на 20-30 років, як ти хотів 2. трамп заявив, що було б непогано повернути рф до G8 (рф ні по яким пораметрам туди не підходить), але путін бажав бути серед них-ось тобі (як на це подивляться лідери G7 Трампа мало цікавить, йому треба провернути "сделку" 3. чи погано,що Трамп пійшов "не с козерей" (посилення санкцій, збільшення допомоги України)-вигладяє наче ганебно, але треба кліента заманити за стіл переговорів, а там надалі піднімати ставки: а)Україна може отримати ЯЗ в США в)війська США можуть бути розміщені на Україні с)питання з членством в НАТО України остаточно не вирішено
послухав Станіслава Белковського, той каже, що миротворцями в Україні можуть бути: турецькі і індонезійські військові підрозділи (хтось каже що індуси, або пакістанці чи египтяне)
головне, щоб Зеленський не наробив помилок (як з Порошенко), для чого ці санкції-це знищення конкурентів на майбутніх парламентських виборах все що сказав Белковський треба розглядати, як можливі варіанти наступних подій (може щось з того і збудеться, або ні) тому не впадаємо в розпач і не посипаємо голову попілом, все саме цікаве тільки починається
путін може блефовати (часу у нього 6 міс), фнб закінчиться через 3 місяці, там вже весна/літо може ще якось до липня пропетляє, а може і ні. головне не здатися за 2-3 місяці, коли у росіян сили закінчаться
припускаю, через місяць ситуація стане ясніщою, якщо орки перегрупировуваються і попруть на трьох напрямках-Купянськ, Покровськ , Часів Яр (щоб відрізати Краматорськ-Славянськ), то брака резурвів немає.
fox767676 написав:Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
fox767676 написав:Не смогли даже беглых хантеров оторвать от сосания холявного пива и на снарядные завод за хлеб и воду по 16 часов в сутки. Нет , дали им путевки в Баден-Баден , руки в брюки и улыбаются
Hotab написав:......... Та ясно що найнекомпетентніший....
Интересно ваше мнение в чём проявляется его некомпетентность. И второе, что сделал бы иначе (лучше) во время войны безусловно значительно более компетентный Порошенко? Хотя бы коротко.
P.s. Другие тоже могут высказаться. С интересом прочитаю. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, ругательств и лозунгов.
За тиждень-місяць (в залежності коли достеменно від партнерів стало відомо про конкретні плани нападу) повністю припинити рух через перешийок. Всі мости перекрити інженерними загородженнями, унеможливити швидкий обʼїзд мостів. Замінувати. Я прекрасно усвідомлюю, що це міг бути черговий блєф, ну так можно ж у разі відводу військ повернути все взад. Аналогічно по півночі, тим більше там наче рух вже давно був перекритий. Війська Росії не повинні були зайти маршовими колонами. Вони повинні були щонайменше день там розгрібати, шукати обходи іт.д. Цей день врятував би від окупації як мінімум Херсон, можливі варіанти з ЗАЕС , Маріуполем.
Розумію, що ви зараз можете заперечити, що це не компетенція президента, а керівництва МОУ і ГШ. Але це не армія їздила не перешийок організовувати швидкі шатли . Армія не може нічого робити, коли політики гнуть лінію на «мир в очах» і «обʼєднати людей в Криму і Україні спільними дорогами». Армія підпорядкована політикам і виконує їх забаганки. Армія не може попросити бетону на мільйони гривень, щоб лити його біля перешийку, якщо політики їздять туди з мирними піарами. Про таке просити навіть не наважиться ГШ, якщо витає невірна атмосфера,
дізнавшись від Кирила Буданова о 14.30 23 лютого 2022 про 100% інформацію що неменуче вторгнення , що робить головнокомандующий (часу зруйнувати мости на півдні і на півночи , а потім ще замінувати підходи було достатньо)? подивитсья два відео і зрозумієте(він отримавши інформацію пійшов радитись з дружиною)
При внимательном прочтении получается, что если 18-25 участвовал в боевых действиях 29 дней за год, он должен будет вернуть выплаты 200+300. військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому цього пункту, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених)
Насколько понял, это касается только 3-ей выплаты в 500 тыс. Первые 2 безусловные, если нет нарушений и/или "фокусов" со стороны солдата. Типа "вдруг" вспомнил, что есть необходимость ухаживать за "кицей" и быстренько уволился. Причём, это в случае, когда уход "кице" требовался до подписания контрактта.
Так вродь виходить, що цей абзац стосовно тих, хто вже служить - "які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності цією постановою".
Тобто їм ота розрахована частка з 1 млн-у одразу буде виплачена.